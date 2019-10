Liberan a seis hermanos que permanecieron encerrados en una granja holandesa durante nueve años

Una familia compuesta por un padre y seis jóvenes, de entre 18 y 25 años, ha sido liberada de una granja holandesa donde llevaban nueve años encerrados. La madre de los seis jóvenes falleció años antes de que el padre trasladase a la familia a la granja donde han sido hallados, en De Wolden, un municipio holandés perteneciente a Ruinerword, según ha contado a la prensa holandesa el alcalde, Roger de Groot. Los investigadores han averiguado que llevaban aislados desde que el menor tenía 9 años y el mayor 14, nunca habían ido a la escuela y algunos de los chicos ni siquiera estaban empadronados en la granja.

Esta es una imagen aérea del lugar donde han estado encerrados los seis hermanos (Getty Images).

Fue el mayor de los hermanos el que dio la voz de alarma. Había salido solo tres veces a un bar de Ruinerwold, todas en los últimos días. Según los testigos, tenía el pelo largo y barba y parecía desorientado. El dueño del bar, Chris Westerbeek, le contó a la policía que el joven le había dicho que había escapado y que necesitaba ayuda para liberar a sus hermanos y hermanas. También le explicó que no sabía dónde estaba, que no había salido en nueve años, que ninguno había ido al colegio y que quería "acabar con esta situación". Entonces, Westerbeek llamó a la Policía.

RELACIONADO: El caso de los Turpin, que tenían encerrados a sus 13 hijos, conmocionó EEUU en enero del año pasado

El caso permanece envuelto en un halo de misterio, porque no se sabe a ciencia cierta por qué estaban encerrados. La granja está aislada, rodeada de árboles, y casi nadie sabía que allí vivía una familia con niños y adolescentes que ya son mayores de edad. Los vecinos de esta pequeña población de apenas 4.000 habitantes no dan crédito a lo ocurrido. Pensaban que en la granja había "una secta" o que se traficaba con drogas, porque en la entrada había una cámara de vigilancia. Nada más.

Agentes acercándose a la casa donde vivía el hombre con sus seis hijos sin que nadie lo supiera (Getty Images).

También cuentan que un hombre al volante de un Volvo solía ir por allí y aparcar en las inmediaciones. Este hombre, cuya identidad no ha trascendido y que no se sabe si es el mismo que ha sido detenido, solía saludar y, en apariencia, no despertaba ningún tipo de sospechas entre los lugareños. El arrestado, según la prensa local, sería el casero de la propiedad, que se habría negado a colaborar con los investigadores.

RELACIONADO: Otro suceso parecido sucedió en Portugal, donde unos padres tuvieron encerradas a dos niñas durante años

Este extraño caso ha conmocionado a Ruinerword y mantiene asombrado a todo el país. Hay demasiadas incógnitas que despejar y la Policía asegura que mantiene abiertas "todas las hipótesis". Mientras se continúa investigando, el padre y los seis hermanos han sido realojados en una casa, donde reciben asistencia médica y psicológica.