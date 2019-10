Cinco estrategias de marketing para triunfar en redes sociales

Las redes sociales se han convertido ya en compañeras inseparables de millones de personas. Lugares donde se puede interactuar con otros usuarios, crear negocios e incluso mejorar las relaciones con otros profesionales. Aquí van algunos de los consejos que pueden cambiar la forma en la que ves estas gigantescas comunidades llenas de gente. Estrategias de marketing para crecer en número de seguidores y de likes, al tiempo que generas una comunidad en torno a tu perfil.

Persona usando una tablet con todas las redes sociales (Unsplash).

El 60% de los españoles utilizan las redes sociales y pasan en ellas, de media, una hora y 39 minutos al día. Este es uno de los principales datos que se desprende del informe Digital 2019, elaborado por Hootsuite y We Are Social. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese tiempo para generar contenido de valor para nuestros seguidores? Aquí van cinco estrategias para que esto suceda.

Nuevos formatos

Ya se sabe que los vídeos y las imágenes consiguen más interacción y los stories están conquistando a los usuarios de las redes sociales. Ahora es el momento de ir más allá y utilizar otros formatos como los videos 360º, live photos, realidad aumentada o el IGTV para publicar vídeos.

Creatividad al poder

Mantenerse creativo y actualizado es otra de las estrategias que mejor funcionan para captar la atención de los followers. Y es que las redes sociales están en continua evolución, por lo que es indispensable saber qué está pasando en cada momento.

Es importante revisar las últimas publicaciones de los sitios más relevantes o acudir a los TT de Twitter para saber cuáles son las nuevas tendencias o de lo que se está hablando en tiempo real.

Promociona tu contenido

Si lo que estás contando en redes sociales es valioso para ti, quizás deberías plantearte promocionarlo en redes. Por ejemplo, la última entrada de tu blog, un vídeo que has subido a YouTube o Facebook o ese hilo tan interesante de Twitter.

Invertir una pequeña cantidad en esa promoción, sobre todo si se trata de un proyecto profesional, puede suponer el salto de calidad que te haga llegar a tu público objetivo.

Optimiza para cada plataforma

Para ello se debe tener cuidado con adaptar el formato del mensaje a cada red social y, sobre todo, al público que tengas en cada una. Ya no se lleva lo de publicar el mismo post en todas las redes. Bueno, nunca se llevó, la verdad.

Para conseguir que el contenido tenga un mayor alcance es fundamental optimizarlo utilizando las mejores prácticas de cada plataforma donde se esté publicando. Por ejemplo, si que quiere publicar un vídeo en YouTube, se deben agregar las etiquetas más relevantes a su contenido, no utilizar más de 70 caracteres en su título para llamar la atención de los seguidores, etc.

Crea tu comunidad

Por último, nada de esto tiene sentido si no cuidas a tus followers. Construir una comunidad de seguidores permitirá fortalecer tus redes sociales con personas interesadas de verdad en lo que tienes que contar. Así, cada vez que se publique un nuevo video, foto o cualquier otro tipo de contenido será compartido de manera orgánica por tu círculo social.

Para crear una comunidad de embajadores de tu marca, ya sea personal o profesional, tienes que ofrecer un valor añadido a tus seguidores. Crear contenido de calidad, generar conversación en torno a un tema, mencionar o agradecer en redes suele funcionar muy bien.