Adriana Vergés, la científica española galardonada en Australia por su lucha ecologista

La ecóloga marina española Adriana Vergés ha sido galardonada en Australia por su "liderazgo creativo y persuasivo" en la concienciación de la población sobre la crisis ambiental, según han informado este miércoles fuentes universitarias. Vergés, profesora asociada de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW, siglas en inglés), ha sido reconocida con el premio al Liderazgo del Pensamiento Emergente que otorga por primera vez la institución para la que trabaja.

La científica española Adriana Vergés ha recibido el premio al Liderazgo del Pensamiento Emergente que otorga la Universidad de Nueva Gales del Sur (Operation Crayweed)

"Además de utilizar métodos creativos para hacer que su investigación sea más visible, su habilidad de convertir ideas en acción ha sido demostrada a través del éxito de la Operación Crayweed, un proyecto para restaurar las algas en las aguas costeras de Sídney", dijo la UNSW en un comunicado.

En este proyecto, Vergés no solo implicó a las comunidades locales a participar en la restauración de las algas, sino que también hizo que artistas, productores y académicos participaran en la campaña para recolectar dinero a nivel mundial, al mismo tiempo que promovió entre la ciudadanía una reflexión sobre el cambio climático.

Al agradecer el galardón, Vergés, quien obtuvo un doctorado en filosofía en la Universidad de Barcelona, explicó que para ella "el liderazgo consiste cada vez más en salir de la zona de comodidad y realmente tratar de ver el mundo a través de las perspectivas universales de las otras personas".

Además de ese proyecto sobre las algas y otro similar llamado 'Operación Posidonia', Vergés ha liderado otras actividades, como el llamado 'Grand Challenges', que unió a científicos y realizadores cinematográficos para producir historias de ficción sobre el clima.

"El mundo no responde lo suficientemente rápido a la amenaza del cambio climático. En parte se debe a que el público no entiende del todo la dimensión del problema. Entonces, ¿por qué no usar la ficción para comunicar la ciencia climática?", expresó la científica.