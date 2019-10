La denuncia del padre del niño presuntamente asesinado por su madre en Almería: 'Nadie me ha escuchado'

Sergio, el padre del niño presuntamente asesinado por su madre en Almería, no solo padece el dolor de haber perdido a su hijo, sino que se siente impotente ante la inacción de la Guardia Civil y los servicios sociales. Según ha detallado esta mañana en una rueda de prensa, el pasado mes de septiembre interpuso varias denuncias por presuntos malos tratos de A.M.B.L. al pequeño. "Mi hijo falleció el día 10 de octubre, algo se podía haber hecho", ha denunciado.

Sergio junto a su abogada en la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana (Captura de pantalla de Telecinco).

"He dado todos los pasos necesarios y nadie me ha escuchado", cuenta frustrado sobre sus gestiones. Sergio, que llegó a obtener la custodia del pequeño tan solo tres días antes de que fuera presuntamente asesinado, ha contado que durante todo el verano la familia ha vivido con una gran tensión. Le consta que su mujer estuvo ingresada en el mes de julio y que por eso le dejaron quedarse más tiempo al pequeño, pero no sabe el centro médico ni el diagnóstico. Según su versión, el niño no quería marcharse con su madre, pero "se tenía que ir con ella por imperativo legal".

Cuenta también que al ver el estado de su mujer llegó a hablar con al familia de ella para cerciorarse de que la veían en condiciones de hacerse cargo del niño. "Su padre me dijo que estaba perfectamente".

Por otro lado, fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que la Guardia Civil inició de oficio actuaciones el 14 de junio de 2019 sin que mediara denuncia previa de ninguna de las partes. El resultado de esas actuaciones, que recogía "la situación que vivía" el niño de presunto desamparo, se remitió a la Fiscalía de Menores de Almería y a los Servicios Sociales Comunitarios, lo que dio inicio a actuaciones judiciales ya que también se derivó al Decanato de los Juzgados de Almería.

El portal de la casa donde vivía la madre con el niño (EFE).

Los trámites tampoco llegaron a tiempo: el pasado 10 de octubre la Guardia Civil detenía en Las Norias de Daza, una barriada de El Ejido (Almería), a la mujer después de que una familiar avisara por teléfono de su presencia con el cuerpo sin vida del pequeño. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de El Ejido (Almería) decretó el sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de A.M.B.L.