El insólito caso de una mujer de 75 años que acaba de dar a luz a una niña

Una mujer de 75 años ha dado a luz a una niña prematura en un hospital privado en Kota, en la India. Según informa el diario 'The Times of India', la niña pesó poco más de 600 gramos y se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del área de neonatos del centro hospitalario Kinkar, donde un equipo de neonatólogos y pediatras se ocupan de su cuidado. La mujer, que ha solicitado expresamente que no se divulgue su identidad, se quedó embarazada tras someterse a una fecundación in vitro, ha contado la doctora Abhilasha Kinkar.

La niña pesó poco más de 600 gramos al nacer (Europa Press).

La madre tuvo que ser intervenida y la niña nació por cesárea tras seis meses y medio de gestación. Se da la circunstancia de que, además de su elevada edad, la mujer tiene un solo pulmón, lo que complicaba aún más este embarazo. Eso fue lo que hizo a los médicos intervenir cuando comprobaron que la madre empezaba a presentar síntomas de debilidad médica y físicamente.

Según el diario 'Hindustan Times', la doctora que llevó el embarazo de esta mujer ha contado que ella es consciente "de las complicaciones que podía acarrear concebir a un niño a una edad tan avanzada, pero cuando empezó el tratamiento hace más o menos un año estaba absolutamente convencida".

La pequeña nació por cesárea y se recupera en la unidad de neonatos (EFE).

La doctora ha explicado también que durante una consulta detectaron que el feto estaba padeciendo estrés y que la salud de la mujer se estaba debilitando, por lo que decidieron programarle una cesárea que salió bien. "Además de su edad, la mujer tenía un solo pulmón como consecuencia de una tuberculosis que padeció cuando tenía 45 años y también es hipertensa, lo que dificultó la cesárea, aunque afortunadamente todo fue sobre ruedas", ha asegurado.