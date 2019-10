Miguel López, yerno de la viuda de Sala, se acoge a su derecho a no declarar en el juicio por el crimen de su suegra

Miguel López, único acusado por el crimen de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la antigua Caja del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, se ha acogido a su derecho a no declarar a todas las partes (fiscalía, acusación particular y defensa) en el juicio por esta causa. En la segunda sesión de la vista oral, que ha tenido lugar este martes, estaba previsto que declarara. Sin embargo, el procesado ha manifestado, con la voz casi ahogada y entrecortada, que prefería no hacerlo.

Miguel López, a su llegada a la sede judicial de la calle Pardo Gimen de Alicante este lunes (Europa Press)

Su abogado ha alegado como motivo que tiene "un estado psicológico frágil". López se enfrenta a una pena de más de 24 años de cárcel por los presuntos delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, declarara en el juicio que se inició este lunes.

RELACIONADO: Miguel López niega ser culpable del crimen

El juicio ha continuado posteriormente con la declaración de dos testigos: el trabajador del lavadero donde ocurrió el crimen y un comercial del taller, que han explicado, a preguntas del fiscal, que el empleado era quien entregaba el coche a la víctima cada vez que lo llevaba, pero, en esa ocasión, Miguel López dijo que se lo daría él mismo.

Vista de la pantalla donde se puede ver a Miguel López durante su testimonio en la Audiencia (EFE)

La víctima del crimen, María del Carmen Martínez, murió la tarde del 9 de diciembre de 2016 tras recibir dos impactos de bala en la cabeza a corta distancia cuando iba a retirar su vehículo del lavadero del concesionario Novocar, propiedad entonces de la familia y que administraba Miguel López.