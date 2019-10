Insólito 'baby boom' en un hospital de Barcelona: siete enfermeras se quedan embarazadas a la vez

La noticia la divulgaba el jefe de servicio de Neonatos del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, Félix Castillo Salinas. Un extraño caso de 'contagio' en su departamento: Sandra Cristóbal, Marta Moreno, Pili Cortés, Cristina Jiménez, Elena Balagué, Silvia Muñoz y Anna Gros, todas ellas enfermeras y técnicas auxiliares en la unidad están embarazadas al mismo tiempo. "Por ahora es un brote de transmisión conocida (7 casos) pero espero que se convierta en una epidemia. El problema será sustituirlas. ¡¡¡Animaros !!!", bromeaba Castillo en sus redes sociales.

Sandra Cristóbal, Marta Moreno, Pili Cortés, Cristina Jiménez, Elena Balagué, Silvia Muñoz y Anna Gros se han quedado embarazadas al mismo tiempo (@felizcastillos2).

La fotografía de las siete futuras mamás es tan bonita y particular que enseguida se ha hecho viral y ha obtenido cientos de felicitaciones. Son mujeresde diferentes edades y en distintos momentos de su gestación, pero no es habitual encontrarse con una instantánea similar en ningún lugar de trabajo. A la curiosidad de que sean compañeras de trabajo se suma el hecho de que estén destinadas en un área tan complicada como es Neonatos.

"Hay días que no es fácil. Estás cuidando de un bebé de 24, de 25 semanas, a veces más pequeño que el que llevas dentro. Y le miras, y te miras. Buf. Y tienes que darle soporte emocional a esa mamá, tienes la tripa en medio, tú estás bien y ella no", explica Sandra, una de ellas, a 'La Vanguardia'. "No llegas a obsesionarte, pero intentas tomar todas las medidas posibles de diagnóstico y prevención", subraya por su parte Silvia Muñoz.

El Hospital Vall d'Hebron tiene la mayor unidad de Neonatos de España (Jordi Ferrer / Wikimedia Commons)

Castillo reconoce que en sus 30 años de servicio no se ha encontrado nunca con un caso similar. Y, aunque tenga que buscarles sustitutas, se muestra muy contento de que sus compañeras contribuyan a mejorar las exiguas cifras de natalidad en nuestro país. La unidad de Neonatos de Vall d’Hebron es la mayor en España, con 178 profesionales. Actualmente atienden a 45 bebés en grave riesgo entre cuidados intensivos y semicríticos, otros 24 en boxes, cuatro en hospitalización con la madre y otros 12 más en hospitalización domiciliaria.