El BCE descarta que la zona del euro "esté abocada" a una recesión

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha descartado que la zona euro "esté abocada" a una recesión, aunque ha reconocido que hay riesgos que pueden provocar que el crecimiento sea reducido y que se sitúe por debajo de su potencial "durante un periodo dilatado". Estos riesgos exigen una combinación de políticas económicas, como reformas estructurales, una política fiscal "agregada", y la culminación de la unión bancaria y del mercado de capitales, ha dicho el vicepresidente, que ha insistido en que la política monetaria no puede ser el único instrumento para estabilizar la economía y favorecer el crecimiento.

Luis de Guindos se ha expresado así durante la inauguración del X Encuentro del Sector Financiero, organizado por KPMG, en el que se ha mostrado convencido de que con una combinación de políticas, el crecimiento potencial de la zona euro podría mejorar a medio y largo plazo y superar las previsiones. También ha recordado las proyecciones económicas del BCE para la zona euro durante 2019 y 2020, que se situarán por encima del 1 %, un crecimiento moderado con "riesgos a la baja" como las tensiones comerciales, o el "brexit", que en este último caso, no obstante, sigue generando una incertidumbre "enorme".

"No me atrevo a decir que pasará. Ya veremos en las próximas semanas", ha advertido el político, quien, asimismo, ha reconocido que la inflación de la zona euro podría caer en los próximos meses por debajo del 1 %, y que los bajos tipos de interés se mantendrán "durante un horizonte temporal dilatado". En su intervención, el vicepresidente del BCE ha advertido de algunos riesgos que pueden afectar a la estabilidad financiera como la baja rentabilidad de la banca, que, en su opinión, responde a razones estructurales, como el exceso de capacidad, costes elevados o falta de consolidación.

"No se puede negar que el entorno de tipos también tiene un impacto, pero, sobre todo, la baja rentabilidad del sector responde a cuestiones estructurales", ha manifestado Luis de Guindos, que también ha citado otros peligros para la estabilidad financiera como el elevado endeudamiento público, con unas carteras institucionales que "están asumiendo un mayor riesgo".

El tercer riesgo que puede afectar a la estabilidad financiera, es la situación del sector financiero no bancario; el sector de gestión de activos y fondos de inversión. "La industria de fondos no tiene una regulación como la bancaria, y no hay un prestamista de ultima instancia", ha alertado el vicepresidente.