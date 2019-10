Premios Princesa de Asturias: Joanne Chory y Sandra Myrna Díaz, las plantas como arma contra el cambio climático

La estadounidense Joanne Chory (1955) y la argentina Sandra Myrna Díaz (1961) luchan concienzudamente contra el cambio climático a través del análisis de las plantas. Las dos son científicas especializadas en biología vegetal y, aunque trabajan por separado, reciben de manera conjunta el Premio Princesa de Asturias 2019 de Investigación porque sus estudios son complementarios y porque ambos podrían suponer una importante ayuda para frenar el calentamiento global.

Joanne Chory y Sandra Myrna Díaz, Premio Princesa de Asturias de Investigación 2019 (Fundación Princesa de Asturias)

"La urgencia climática está ahí", decía Chory en 'The Guardian' el pasado mes de abril. "Realmente no podemos llegar más rápido. No sé si podemos hacerlo, pero quiero ser parte de la solución". Myrna explica en 'El Cultural', de 'El Mundo', que va a ser necesaria "una combinación de muchas estrategias simultáneas" que pasa por una fundamental con la que todos los individuos del planeta pueden contribuir: "consumir menos".

JOANNE CHORY

El CO2 en la atmósfera es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la Humanidad y es en lo que ha centrado su investigación Joanne Chory. Ella y su equipo estudian la capacidad de las plantas para absorber dióxido de carbono y, en concreto, analizan el desarrollo de una variedad vegetal que es capaz de absorber 20 veces más de lo normal. Ya están tratando genéticamente plantas para que obtengan un nuevo compuesto que las haga más eficaces en esa labor de absorción.

Chory, en el momento de su llegada al Hotel de la Reconquista de Oviedo (Fundación Princesa de Asturias)

Se trata de una investigación tan importante que podría llegar ser la clave para lograr frenar el cambio climático. "Tenemos que encontrar una manera de sacar el CO2 de la atmósfera y creo que las plantas son la única forma de hacerlo de un modo asequible", afirma Chory en la entrevista a 'The Guardian'. "Siento que tengo el peso del mundo sobre mis hombros", comentó riéndose. Joanne Chory fue diagnosticada de parkinson en 2004. Eso no ha sido impedimento para seguir trabajando y continúa volcada, a sus 64 años, en este relevante proyecto -llamado 'Ideal Plant'-en el Instituto Salk (un prestigioso centro de investigación biológica situado en el Sur de California).

Este instituto, según adelanta 'The Guardian', ha negociado con compañías distribuidoras de semillas para hacer los primeros experimentos a una escala mayor e introducir esa variedad vegetal en plantaciones de todo el mundo. Las primeras pruebas de campo se harán este mismo año con cultivos de algodón, trigo, maíz y soja. Estadounidense de padres libaneses, Joan Chory se doctoró en la Unversidad de Illinois con una tesis sobre bacterias fotosintéticas. Después, trabajó como investigadora en Harvard y, en 1988, se unió al Instituto Salk.

SANDRA MYRNA DÍAZ

Sandra Myrna Díaz también estudia las plantas y su relación con el cambio climático, pero lo hace de una manera global, acercándose a ellas como ecosistema. Investiga la biodiversidad vegetal, que para ella es 'la trama de la vida'. Es así como lucha contra el calentamiento global, analizando qué factores hacen que un ecosistema se adapte mejor a las condiciones derivadas de esta amenaza medioambiental (entre ellas, la manera en la que la biodiversidad absorbe el carbono atmosférico).

Myrna Díaz, a su llegada al Hotel de la Reconquista de Oviedo el lunes (Fundación Princesa de Asturias)

Esta investigadora argentina que es toda una referencia a nivel internacional en ecología y botánica, va a vivir este año el que será, probablemente, su cumpleaños más especial (cumple 58 años años el próximo 27 de octubre, casi aún con la resaca de la entrega de Premios Princesa de Asturias). Más allá del honor que significa este prestigioso galardón, es también una manera fabulosa de dar visibilidad al enorme problema que supone el cambio climático. En este sentido, para ella es fundamental concienciar acerca de la importancia de modificar los modelos de producción y la actividad económica mundial. De ahí que investigue además los efectos del uso de la tierra (dentro de sus estudios sobre biodiversidad de ecosistemas vegetales).

Miembro de la Academia Nacional de Ciencias de su país, Myrna Díaz es profesora titular de la Universidad de Córdoba -donde estudió- e investigadora Principal del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, institución gubernamental argentina). Sus estudios, enfocados en última instancia a la lucha contra el cambio climático, la llevaron en 2007 a formar parte del equipo ganador del Premio Nobel de la Paz, otorgado al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, del que Myrna es miembro.