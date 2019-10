Premios Princesa de Asturias: Siri Hustvedt o el diálogo entre humanidades y ciencias

Siri Hustvedt (Northfield, Minnesota, EEUU, 1955) es una novelista, ensayista y poeta de orígenes noruegos, que se ha hecho acreedora del Premio Princesa de Asturias de las Letras porque su obra es "una de las más ambiciosas del panorama actual", según el jurado del prestigioso galardón que se entrega este viernes en Oviedo y con ella, la autora estadounidense contribuye "al diálogo interdisciplinar entre las humanidades y las ciencias".

Siri Hustvedt tiene una de las obras más ambiciosas del panorama actual (Getty Images).

"Incide en algunos de los aspectos que dibujan un presente convulso y desconcertante, desde una perspectiva de raíz feminista. Y lo hace desde la ficción y el ensayo, como una intelectual preocupada por las cuestiones fundamentales de la ética contemporánea", explica el jurado que recuerda que ha sido traducida a más de 30 idiomas. Conoció a Paul Auster –Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2006– en una lectura de poemas en 1981 y se casaron al año siguiente.

Se licenció en Historia en el Saint Olaf College y se doctoró en 1986 en Literatura Inglesa por la Universidad de Columbia con una tesis sobre Charles Dickens en la que ya aparecen sus autores de referencia, entre otros, Kierkegaard, Emile Benveniste, Roman Jakobson, Mikhail Bakhtin, Freud, Lacan, Mary Douglas, Ricoeur o Julia Kristeva. Experta en neurociencia y psicoanálisis, su primera publicación fue un poema en 'The Paris Review'. En 1982 publicó una colección de poesía, 'Reading to You'.

Con su marido, Paul Auster, también Premio Princesa de Asturias (Getty Images).

Estudiosa e intelectual que se ocupa de las cuestiones fundamentales de la ética contemporánea y la epistemología y conocida también por su militancia feminista, ha contribuido con su obra al diálogo interdisciplinario entre las ciencias y las humanidades. Ha publicado ensayos y artículos en revistas académicas y científicas, entre otras en Contemporary Psychoanalysis, Seizure: European Journal of Epilepsy, Neuropsychoanalysis y Clinical Neurophysiology. Su colección de 32 conferencias y artículos pronunciadas y publicados respectivamente entre 2005 y 2011, 'Living, Thinking, Looking', 2012' ('Vivir, pensar, mirar', 2012') es una muestra de su amplio y profundo aprendizaje en varias disciplinas. En ellos desarrolla algunos de sus temas preferidos, relacionados con la literatura, la filosofía, la psicología, el psicoanálisis y las neurociencias.

Traducida a más de treinta idiomas, Hustvedt publicó en 1992 su primera novela, 'The Blindfold' (Los ojos vendados) y con su tercera obra, 'What I Loved' ('Todo cuanto amé', 2003) consiguió renombre internacional. En 2010 publicó el ensayo 'The Shaking Woman or A History of My Nerver' ('La mujer temblorosa o la historia de mis nervios', 2010). Muy interesada también por la pintura, ha impartido charlas sobre este tema en el Museo del Prado y en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y ha publicado un volumen de ensayo, 'Mysteries of the Rectangle: Essays on Painting' ('Los misterios del rectángulo', 2005).

La autora fue la primera en llegar a Oviedo este lunes (EFE).

Otras obras suyas son 'The Enchantment of Lily Dahl' ('El hechizo de Lily Dahl', 1996), 'The Sorrows of an American' ('Elegía para un americano', 2008), 'The Summer Without Men' ('El verano sin hombres', 2011), 'The Blazing World' ('Un mundo deslumbrante', 2014), 'Reading to You', 1983 ('Leer para ti', 2007), 'Yonder' ('En lontananza', 1998) y 'A Plea for Eros', 1997 ('Una súplica para Eros', 2005). Su último ensayo publicado es' A Woman Looking at Men Looking at Women', 2016 ('La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres', 2017).

Doctora honoris causa por la Universidad Stendhal de Grenoble (2015), en 2004 recibió el Premio de los Libreros de Quebec por 'Todo cuanto amé' y en 2012, el Premio Internacional Gabarrón de Pensamiento y Humanidades gracias a su labor investigadora y sus ideas sobre filosofía, neurociencia y psicología.