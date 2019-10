La educación financiera, una asignatura pendiente para los españoles

La educación financiera es aún una asignatura pendiente para los españoles, que desconocen conceptos básicos que les afectan en su día a día como qué es una hipoteca, un fondo de inversión o un tipo de interés. Tanto es así que más de 7,1 millones de españoles no tienen conocimientos sobre sus productos financieros, y la mitad de los jóvenes reconoce no saber las condiciones y comisiones de los que han contratado, según un informe del comparador Rastreator. Además, casi siete de cada diez españoles no invierten nada al mes, aunque el 18 % dice que lo haría si tuviera más información.

Un mayor conocimiento de los conceptos financieros básicos haría que la economía de las familias mejorase (EFE).

Las finanzas no se enseñan en los colegios ni en el instituto, con lo que es complicado hacer que las personas se interesen por estos conocimientos, que se perciben como "muy técnicos" y para los que es necesario un ejercicio de simplificación, coinciden los expertos. "Todo el mundo va a pedir una hipoteca o un depósito alguna vez en su vida", ha recordado el profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo Miguel Córdoba, que apuesta por la creación de una asignatura sobre finanzas en la educación secundaria.

Asimismo, el director del Máster en Mercados Financieros y Gestión de Activos del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), Juan Abellán, ha comentado la importancia que tiene que los profesores también tengan estos conocimientos y de que estos estén actualizados. "Es necesario traducir la jerga económica al castellano, ya que son conceptos fáciles, pero los profesionales no los hacen fáciles a la hora de hablar de ellos", ha puntualizado Abellán.

No obstante, la situación cambia en épocas de crisis económica, es decir, cuando el ciudadano ve realmente cómo le afectan los cambios en la economía, aunque la directora del Instituto Bolsas y Mercados Españoles (BME), Beatriz Alejandro, ha dicho en declaraciones a Efe que la educación financiera "es como una carrera de fondo".

En este sentido, los ciudadanos se interesan también por los diferentes productos cuando van a solicitar uno, operación que sería más sencilla de tener un conocimiento previo para ayudarles a tomar las decisiones adecuadas a sus necesidades, ha explicado Alejandro. Por su parte, Miguel Córdoba ha dicho que un mayor conocimiento de los conceptos financieros básicos haría que la economía de las familias mejorase.

"Cualquier profesión que va a tener un perfil autónomo necesita unos conocimientos mínimos de economía que no se estudian y eso va en detrimento de la productividad de esas actividades", explica Abellán. Para remediar esta situación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España promueven el primer lunes de octubre de cada año el Día de la Educación Financiera, con actividades para gente de todas las edades y en diferentes puntos de la geografía española.