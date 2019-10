Los restos de Franco serán exhumados antes del 25 de octubre

Los restos de Franco serán exhumados del Valle de los Caídos antes del 25 de octubre, fecha tope que se ha fijado el Gobierno para alejarla de la campaña electoral, mientras que el día exacto será comunicado a la familia del dictador con 48 horas de antelación por si desea estar presente. Así lo ha avanzado en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, que ha informado de que en la basílica del Valle de los Caídos solo estará presente la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como notaria mayor del reino, que levantará acta, así como el personal necesario para la exhumación.

El Valle de los Caídos (EFE).

Calvo ha explicado que aún no se ha fijado la fecha concreta porque el Ejecutivo necesita unos días para tener el Valle de los Caídos "cerrado" y en condiciones de seguridad. "No hay más", ha garantizado. Tal y como ya había adelantado, los medios de comunicación no tendrán acceso al interior de la basílica para garantizar la intimidad y el respeto de la familia y la debida discreción.

RELACIONADO: En 2017 el Congreso, con 198 votos a favor, pidió la exhumación de los restos de Franco

No obstante sí se habilitarán espacios para los medios en aquellos espacio que garantice el derecho a la información pero no en espacio "estricto y cercano" reservado a la familia. Calvo ha explicado que ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que ha elevado este acuerdo al Consejo de Ministros que supone la culminación de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que prevé que los restos del dictador salgan de "un lugar de enaltecimiento".

RELACIONADO: Más información sobre la exhumación del dictador del Vallé de los Caídos en 'Tu Otro Diario'

El objetivo final, ha recordado, es no tener al dictador, "artífice de un pasado negro en la historia de nuestro país", en una tumba de Estado, sino que deben estar en un lugar privado, el madrileño cementerio de El Pardo-Mingorrubio, donde ya reposan otros miembros de su familia. Calvo ha expresado su satisfacción por cerrar con "dignidad" lo que, a su juicio, no era digno, que un dictador ocupara una "tumba de Estado" y lo ha dicho con el pronunciamiento y el aval de los tres poderes del Estado, el Gobierno, las Cortes y finalmente el Tribunal Supremo.

RELACIONADO: El Tribunal Supremo autorizó este jueves al Gobierno a entrar a la basílica para exhumarlo

"Queremos que ese lugar se circunscriba a la paz al perdón y a la justicia de las víctimas de la contienda", ha subrayado la vicepresidenta del Gobierno, que considera que se trata de un "logro de todos".