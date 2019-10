¡El amor todo lo puede! La original sorpresa de este chico que ha devuelto la sonrisa a su novia

Denisha Bracey, de Halifax, Nueva Escocia, lleva lidiando con la ansiedad y los ataques de pánico tras su diagnóstico desde que era adolescente. Desde hace dos años, Denisha comparte una relación sentimental con Riley Rankin, quien, conocedor de sus problemas de salud mental, le ofrece apoyo incondicional en los días más difíciles. Uno de esos días llegó un par de semanas antes de cumplir dos años de noviazgo, el pasado 24 de julio. Entonces, Riley vio la oportunidad de sorprender y ayudar a su novia.

Denisha Bracey y Riley Rankin son pareja desde hace dos años (Denisha Bracey)

El chico le regaló un frasco de "píldoras de amor", una iniciativa para la que necesitó rellenar unas cuantas decenas de cápsulas de gelatina con mensajes positivos y de apoyo completamente personalizadas para que Denisha las leyera cuando lo necesitara.

RELACIONADO: La divertida idea de Edi, que ensayó su propuesta de matrimonio durante un mes sin que su novia se enterase

El joven rellenó un total de 60 cápsulas en dos horas. Entre los mensajes se encontraban frases del estilo: "Tienes la habilidad de hacer felices a todos los que te rodean", "siéntete orgullosa de ti misma, piensa en todas las cosas que has logrado hasta ahora", "tu positividad es tan refrescante e inspiradora".

Denisha fue la que quiso compartir en Facebook el regalo tan significativo que su novio había hecho por ella con la intención de inspirar a alguien a hacer algo por un ser querido. "Los regalos no tienen que costar 100 dólares (unos 90 euros) para ser especiales, basta con un par de dólares y algo de creatividad para hacer el mejor regalo del mundo", escribió.

"Las últimas dos semanas he estado luchando con la ansiedad y los ataques de pánico y mi novio me ha estado ayudando mucho", explica Denisha en su publicación de Facebook. "Nunca había visto algo así en ninguna parte", dice . "No puedo creer que haya hecho esto por mí. La verdad es que lloré. Espero que sirva de inspiración a otras personas".

RELACIONADO: ¡Qué romántico! Un soldado estadounidense y una mujer francesa reviven el amor que les unió hace 75 años

El post, publicado en julio de este año, ha vuelto a resurgir en redes sociales en estas horas previas a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. En una entrevista a 'Huffington Post', en la que le pidieron consejo para quienes intentan ayudar a seres queridos con problemas de salud mental, Riley fue muy claro: "Para ayudar y cuidar a los demás, primero hay que cuidarse uno mismo. Solo estando bien se puede ayudar mejor. Y, en segundo lugar, practicar la empatía y la compasividad para ver más allá de una sonrisa fingida".