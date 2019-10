Las duras palabras de la hermana de 'El Chicle': 'No merece ver la luz del día'

Los padres y dos de las hermanas de José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', autor confeso del crimen de Diana Quer en agosto de 2016, retomaron la relación con este hombre tras haber renegado de él cuando se supo lo que había hecho. Sin embargo, la tercera hermana de Abuín, María, asegura que no entiende este comportamiento por parte de sus allegados. Ella no ha ido a la cárcel y no le perdona: "Diana seguro que no volverá a ver la luz del día, así que él, tampoco", asevera en una entrevista a 'La Voz de Galicia'.

El Chicle, declarando en el juicio por el intento de rapto de otra joven en Boiro (TSXG).

A finales de este mes de octubre comenzará la vista oral por el crimen de la joven madrileña, que veraneaba con su madre y su hermana en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) donde murió a manos de José Enrique Abuín Gey. El único acusado de los hechos condujo a los agentes hasta el lugar donde tenía su cuerpo escondido y mantuvo desde el principio que la mató accidentalmente, algo que contradicen los resultados de la autopsia.

María Abuín asegura además que cree que su hermano no actuó solo. "Él es un cagado sin fuerza. Me cuesta creer que él solo pudiera mover la tapadera de cemento del pozo", subraya, por lo que piensa que hay en la calle alguien suelto que ayudó a El Chicle a cometer el asesinato o bien a deshacerse del cuerpo de la joven. También piensa que su cuñada, Rosario Rodríguez, encubrió a José Enrique.

En la entrevista, asegura que ha sufrido mucho por ser "hermana de un asesino". Por eso no entiende la actitud del resto de su familia. "Están defendiendo a un asesino, no tendrían ni que visitarlo, sino abandonarlo para siempre. Me consta que van mis padres y dos hermanas para verlo, llevarle ropa y dinero. Eso tampoco lo entiendo. Él mató a una chica y la violó. Ahora que pague, pero sin comodidades".