Los mensajes entre Dana Leonte y su pareja revelan el móvil del crimen

La mañana del pasado 12 de junio, el día en que Dana Leonte desapareció en Arenas (Málaga), ella y su novio habían discutido. ¿El motivo? Dana quería dejar a Sergio Ruiz, con quien tenía una niña que en aquel momento tenía solo siete meses. Intercambiaron mensajes en los que él se disculpaba con ella y le ruega que no le abandone. Él borró esa conversación, que consta en el sumario de la causa a la que ha tenido acceso Informativos Telecinco y que encierran el que sería el móvil del crimen del que se acusa a Sergio: que Dana quería dejar la relación.

La casa que Dana Leonte y Sergio Ruiz compartían ha sido registrada exhaustivamente (EFE).

SI SUFRES MALOS TRATOS O CONOCES A ALGUIEN EN ESTA SITUACIÓN, LLAMA AL 016

La Guardia Civil, además, halló en la casa que ambos compartían una nota manuscrita en la que él decía lo siguiente: "Buenos días. Lucía se ha tomado el biberón. Tienes pan y comida, no estés sin comer. Voy a trabajar y tú eso no lo entiendes. Me cuesta... Llevas tiempo sin amarme y me haces mucho daño tía. Yo sí te amo. Tú no. Sergio". Al novio de Dana le constan cuatro denuncias previas (con sus correspondientes órdenes de alejamiento) por malos tratos a tres exparejas y los investigadores lo definen en sus informes como "violento, mendaz y con rasgos psicopáticos".

Una de las actitudes que más asombra a los investigadores es su aparente frialdad y su carencia de sentimientos como pena o rabia cuando él sostenía que su pareja había salido huyendo dejando con él a su bebé que tenía en junio solo siete meses. Tampoco les encaja que no solo no pareciese preocupado por el paradero de Dana o por si se encontraba bien, sino que incluso llegase a intentar ligar con la niñera, según testigos, y con una antigua exnovia tras la desaparición.

En los mensajes que Sergio no borró, que son posteriores a las 19.00 horas, momento alrededor del cual habría tenido lugar el crimen, él le mantiene una conversación con Dana en la que ella, que no cometía faltas de ortografía ni escribía con abreviaturas, empieza a hacerlo súbitamente y le informa de que está agobiada por las deudas y que no puede más. La Guardia Civil cree que en realidad era él quien escribía los mensajes desde el móvil de Dana, un terminal que tampoco ha aparecido.

Dana Leonte, en una captura de pantalla de un vídeo de Telecinco.

Dana Leonte desapareció el pasado 12 de junio. El 26 de septiembre, la Guardia Civil detuvo a su pareja y padre de su hija, Sergio Ruiz, tras haberse hallado en el campo, en los alrededores de Arenas (Málaga) un fémur de mujer que las pruebas forenses determinaron que era de Dana. El resto del cuerpo aún no ha sido hallado y tampoco las pertenencias de la mujer, ni su móvil. Sergio está en prisión provisional acusado de homicidio y el crimen de Dana ha sido calificado como violencia de género de forma oficial.