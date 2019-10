Las palabras de dolor de Ruth Ortiz cuando se cumplen 8 años del asesinato de sus hijos

Los hijos de Ruth Ortiz, los pequeños Ruth y José, fueron asesinados el 8 de octubre de 2011 a manos de su padre, José Bretón. Solo tenían 6 y 2 años, respectivamente. Este martes, justo ocho años después, con motivo de este fatídico aniversario, la madre de los niños habla en una entrevista concedida al diario 'ABC', en la que dedica unas duras palabras a su exmarido: "De José Bretón no quiero saber nada; solo que me llamen para decirme que se ha muerto".

Ruth Ortiz en una imagen de archivo (EFE)

Fue un día antes, el 7 de octubre de 2011, cuando Ruth los vio por última vez, cuando los dejó en casa de la abuela para ir a trabajar. "Esos últimos momentos los tengo grabados a fuego en mi memoria", comenta, con dolor. Después, se les buscó durante 11 largos meses: "el tiempo de la desaparición", recuerda, "fue durísimo".

Asegura que entiende perfectamente a las familias que han perdido un ser querido y, tras varios años, no lo han encontrado: "Con eso se vive incluso mucho peor que sabiendo lo que ha pasado y empezar a aceptarlo". A ella le está costando. "La recuperación es lenta, muy lenta", dice, pero no le ha "quedado más remedio que seguir adelante".

El calvario de Ruth Ortiz empezó en su matrimonio. Se casó con José Bretón desconociendo su auténtica personalidad, de la que las pruebas periciales que psicólogos y psiquiatras realizaron de cara al juicio destacaron su autoritarismo y agresividad.

Lo que Ruth no podía imaginar es que sería aún peor después, cuando rompiera la relación con él. Le comunicó que quería divorciarse en septiembre de 2011 y fue a partir de ahí cuando Bretón concibió el asesinato de sus hijos.

José Bretón fue detenido por su implicación en la desaparición de sus hijos, sin que se supiese aún el fatídico final de los pequeños (GTresonline/Archivo)

Unas semanas después, fue a recoger a los niños a Huelva, donde residían con su madre, porque les correspondía pasar unos días con él. Los llevó a Córdoba, donde pocas horas después llamó a los servicios de emergencias para comunicar que había perdido a los niños mientras jugaban en un parque.

Ruth le señaló en todo momento a él como el responsable de la desaparición de los menores e incluso llegó a sospechar del fatídico final de los pequeños. El tiempo le dio la razón: su ex marido fue detenido por su implicación en la desaparición, sin que se supiese aún qué había ocurrido con ellos. Después, tras la aparición de restos óseos (y una complicada investigación acerca de los mismos), fue acusado de ser el autor del crimen.

La Justicia fue implacable con José Bretón, condenado en 2013 a 40 años de cárcel por el asesinato de los dos niños (los primeros 20 años, además, no tendría derecho a permisos para salir de prisión). Sobre él, Ruth Ortiz se muestra contundente: "No va a cambiar nunca", afirma. "Un hombre que ha llegado a matar a sus propios hijos, ¿a quién no puede llegar a matar?".