Los mejores coches para conductores principiantes

Cuando un conductor novel se plantea qué coche comprar, hay que tener en cuenta varios factores. Uno de ellos es la seguridad; no está de más estudiar a conciencia qué sistemas y ayudas tiene el vehículo. A esto hay que añadir un consumo moderado porque nunca está de más poder ahorrar en combustible y que el precio del coche esté dentro de las posibilidades del conductor novel.

Los noveles tienen que tener en cuenta precios, consumo, seguridad, etc. (Gtres).



Combinando todos estos ingredientes, lo cierto es que la elección más recomendable pasa por un vehículo manual, no muy potente y compacto. Con estas características en mente, hemos seleccionado los mejores coches para aquellos que os acabáis de sacar el carnet. Lo hemos hecho teniendo en cuenta la situación actual y saliéndonos de los modelos más típicos que se suelen recomendar: aquí tenéis vehículos eco, asequibles, con personalidad y alguno un poco más premium.

Toyota Yaris

Empezamos con un híbrido. Toyota sometió al Yaris a un profundo restyling para convertirlo en un coche más llamativo, moderno y atrevido. Una originalidad, eso sí, no apta para todos los gustos.

Toyota ha hecho una fuerte apuesta por los híbridos (Toyota).



El Yaris está hecho para durar y no para ser el más bonito. Por lo tanto, su interior tiene un diseño normal con unos materiales y acabados… suficientes. Toyota se hace grande en temas de fiabilidad, algo que complementa con un consumo muy bajo. Las prestaciones del híbrido no tienen nada que envidiar a las de la versión gasolina del Yaris. Eso sí, el cambio automático puede que no guste a todos los conductores. Y si la versión híbrida se sale del presupuesto, el motor de gasolina más pequeño será vuestra opción más accesible.

Renault Zoe

Si lo que estás buscando es un eléctrico, la mejor opción es el Renault Zoe. Y lo es por varias razones. La primera de ellas es su tamaño, la segunda son sus prestaciones y la tercera es su autonomía: podrás recorrer 300 km en condiciones de uso reales, según la marca francesa.

La autonomía del Zoe es más que suficiente para un primer coche (Renault).



Eso sí, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un coche eléctrico y el precio del Renault Zoe juega en su contra convirtiéndolo en un modelo poco asequible. Este vehículo es más caro que las otras opciones híbridas y de combustión que hay en su segmento. Es un hándicap a tener en cuenta, pero también debes tener presente que lo puedes compensar con las ayudas del Gobierno y las Comunidades Autónomas destinadas a la compra de estos coches… y con los beneficios que tiene su eficacia medioambiental, obviamente.

Kia Picanto

Personalidad es lo que le sobra al Kia Picanto. Un coche que no suele dar muchos problemas y que, además, tiene un precio asequible, un coste de mantenimiento bajo y un equipamiento más que razonable.

El Picanto se caracteriza por ser un coche divertido (Kia).



Hablábamos antes del papel relevante que juegan las ayudas a la conducción y los sistemas de seguridad. Pues bien, el Picanto cuenta con ESC (sistema de control de la estabilidad), HAC (ayuda de arranque en pendiente) y ESS (sistema de señalización en frenados de emergencia). A esto hay que añadir un interior suficiente gracias a su longitud: 3,59 metros.

Mazda2

El Mazda2 tiene un par de puntos a favor: un precio ajustado y una mecánica que se caracteriza por su equilibrio entre rendimiento y eficiencia. El diseño, un tanto atrevido y con un punto agresivo, pone la guinda al pastel.

El espacio interior del Mazda2 es uno de los mejores (Mazda).



El habitáculo del Mazda2 es, sin duda, uno de los mejores de su segmento. Sus 4,06 metros le dan una amplitud ante la cual, poco pueden hacer algunos de sus rivales. Al volante es uniforme y cuenta con una amplia oferta tecnológica; el sistema de asistencia a la frenada en ciudad, el control de ángulo muerto, la alerta de cambio de carril o el sensor de aparcamiento trasero, son solo algunos ejemplos.

Audi A1

Acabamos con el Audi A1, un modelo que se sale de la vía marcada por las tres ‘B’. La marca alemana lo compensa con un coche con estilo, fácil de conducir y un nivel de calidad alto.

En el A1 encontrarás, sin duda, calidad (Audi).



Sus dimensiones le sitúan por detrás de algunos de sus rivales, pero, al mismo tiempo, le otorgan una conducción ágil y dinámica. El A1 ofrece modernidad tanto en su exterior como en su interior, allí donde destaca el espacio disponible en la parte trasera y en el maletero. Como es habitual, Audi le ha dotado de elevados niveles de confort y de comodidad que combina con motores con fuerza y un consumo medido.