Gana más de 4 millones en la lotería tras cambiar el número por otro que le recordaba a su ex

En Chile llevaban toda una semana buscando al flamante ganador de un premio gordo de Loto -la lotería nacional de este país-, que no acababa de aparecer. Una mujer se enteró por las noticias, mientras trabajaba, de que el agraciado no había dado señales de vida y miró inmediatamente su boleto con esperanzas, pero en realidad sin ni siquiera imaginar que era ella la persona a la que todos buscaban. ¡Le habían tocado 3.280 millones de pesos (4,17 millones de euros)!

Una empleada vende un boleto de lotería a una mujer (Getty Images)

"Me enteré por la prensa, un viernes mientras estaba trabajando. Comentamos con mis compañeros la noticia que había salido en el 'Diario La Tribuna' que aún no aparecía el ganador del Loto en Los Ángeles [un municipio del centro de Chile], saqué mi boleto y empezamos a ver número por número y no me lo podía creer cuando me di cuenta que tenía el boleto ganador", según declaraciones que recoge el propio periódico.

Al salir de trabajar acudió inmediatamente a la empresa nacional de lotería a cobrar su premio, aún sin creer lo que le estaba ocurriendo. La vida le iba a cambiar gracias a este golpe de suerte que le vino, el pasado 10 de septiembre, tras cambiar los números del boleto en el último momento.

La mujer había decidido volver a probar suerte con la combinación con la ganó un pequeño premio tiempo atrás de 1.000 pesos (1,27 euros). Justo antes de adquirir el billete de lotería, optó por cambiar uno de los números por el 7 porque lo relacionaba con una fecha muy especial que le recordaba a su ex marido.

Un sorteo de la lotería nacional de Chile (Polla Chilena de Beneficencia)

Esa pequeña modificación es la que la ha convertido en millonaria de la noche a la mañana. Ella prefiere mantenerse en el anonimato, pero ha anunciado a la empresa nacional chilena de lotería que lo primero que va a hacer es dejar en un depósito a plazo fijo una gran parte del dinero con el objetivo de asegurarse su porvenir y el de su familia.

Con el resto del dinero quiere "comprar algunas propiedades" y tomarse "todo el tiempo del mundo para pensar qué hacer". Lo está meditando tanto que, por el momento, no ha dejado de trabajar, si bien no descarta hacerlo. Sin duda, una mujer precavida que tiene muy claro que, si el dinero no se administra de manera adecuada, tal cual llega se va.