El PSOE abre la semana presentando su programa para el 10N y el PP, su campaña

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, presenta este lunes el programa electoral de su partido para las elecciones del 10N, mientras que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, presentará en rueda de prensa la campaña. Pedro Sánchez dará cuenta en el Espacio Rastro Madrid de las 370 medidas pactadas con la sociedad civil y que en septiembre propuso sin éxito a Unidas Podemos como base para un acuerdo programático. Por su parte, Teodoro García Egea presentará a los medios de comunicación la campaña del PP, después de que el pasado domingo, el presidente de la formación, Pablo Casado, apelara a Ciudadanos y a Vox a no dividir el voto en provincias con pocos escaños. Este lunes concluye el plazo para la entrega de las candidaturas electorales, que comenzó el pasado día 2 de octubre y hasta el 31 de octubre permanecerá abierto el plazo para solicitar el voto por correo.

Pedro Sánchez presentando el programa electoral de cara al 10N (EFE).

España se encamina a unas segundas elecciones en menos de un año ante la falta de acuerdo entre los partidos políticos con representación parlamentaria. Pedro Sánchez, actual presidente en funciones, no fue capaz en junio de concitar el respaldo suficiente a pesar de las negociaciones para evitar la repetición de elecciones. "Lo he intentado por todos los medios pero no ha sido posible, he procurado conformar un gobierno pero no cualquier gobierno, un gobierno moderado sin frentismos, con vocación de transformación y de acuerdo y que no descansara en las fuerzas independentistas" , aseguró entonces y añadió: "España no necesita un gobierno para una investidura, necesita un gobierno para una legislatura".

A finales de septiembre se publicaron los últimos resultados del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) que otorga al PSOE el doble de votos que al PP, el 34,2%, mientras que el Partido de Pablo Casado se queda con el 17,1 por ciento. El CIS desgrega la estimación de voto de los demás partidos: Podemos obtendría el 11,2 por ciento; Izquierda Unida el 3,3. Por su parte, Vox, perdería casi tres puntos en comparación con las elecciones del 28A, quedándose con 7, 5 por ciento.

Y Ciudadanos descendería del 9,1 al 7,9 por ciento. La encuesta indica que habrá un aumento del voto en blanco y del voto nulo, probablemente como producto del desánimo de los españoles ante la situacion política actual. Los problemas economicos, el paro, la corrupción y el fraude siguen causando preocupación en la sociedad española. Este sondeo asegura que el 33 por ciento de la población cree que la economía empeorará por la crispación y la inestablidad política.