¡Cuidado! La Policía alerta de una estafa con billetes falsos

La Policía Nacional ha alertado en su cuenta de Twitter de la proliferación de billetes falsos que, según dicen, han detectado "en toda España". Las falsificaciones, que ya están afectando a numerosos comercios y consumidores, se dan prácticamente en todos los valores habituales (5, 10, 20 y 50 euros), pero las de 5 y 10 euros son las más habituales, dado que la mayoría les prestamos menos atención por tener menos valor y es más fácil aprovechar el descuido.

Así son los billetes falsos que están a pareciendo en toda España (@policia).

Las falsificaciones son de muy baja calidad, pero si uno no está atento es fácil caer en la trampa. Según han explicado los agentes, lo primero en lo que hay que fijarse en el lateral del billete, pues viene claramente escrito en inglés que no se trata de una moneda de curso legal. "This is not legal tender, it's used for motion props", viene escrito tanto en el anverso como en el reverso.

Se trata de copias que se emplean en películas o grabaciones publicitarias, pero por supuesto no pueden emplearse para realizar pagos. "En caso de detectar alguno, puede presentarse en cualquier comisaría de Policía Nacional para su retirada".