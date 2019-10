Los mensajes que se autodestruyen llegarán a WhatsApp

"Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos". Parece una frase procedente de Misión imposible o de El inspector Gadget, pero en breve puede ser algo muy común entre los usuarios de WhatsApp. La popular aplicación de mensajería, propiedad de Facebook, está en constante renovación, implementando nuevas funciones para ponérselo difícil a sus competidores, principalmente Telegram y WeChat. Buena parte de esas características tienen que ver con la privacidad y la seguridad, una de las mayores preocupaciones de sus más de 1.500 millones de usuarios en todo el mundo.

La privacidad será la protagonista de las próximas actualizaciones de WhatsApp (Getty Images).

La autodestrucción de mensajes aparece por primera vez en la versión beta que acaba de publicar WhatsApp, la versión 2.19.275. En principio, estará solo disponible entre las opciones de los chats grupales (aunque probablemente se amplíe a los chats privados) y se podrá elegir la eliminación de los mensajes en los 5 segundos o una hora posteriores a su publicación. Además, los administradores del grupo también tendrán la posibilidad de impedir las respuestas de otros miembros.

Al habilitar la opción de destruir mensajes una vez transcurrido un período de tiempo fijo, WhatsApp espera poder atraer a buena parte de los usuarios de Telegram, la aplicación de mensajería más habitual para compartir información confidencial o comprometida. La función de chat secreto de Telegram permite a los usuarios enviar mensajes, fotos, vídeos o archivos entre ellos programados para caducar y desaparecer de sus dispositivos pasado un lapso de tiempo fijado previamente.

Para garantizar la inviolabilidad de los datos de los usuarios, Telegram insiste en que no almacena chats marcados como secretos en sus servidores. Además, la aplicación restringe a los usuarios la posibilidad de hacer capturas de pantalla o reenviar esos mensajes en otros chats, asegurando que la huella digital quede completamente borrada.

Es una estrategia similar a la que está utilizando Facebook con otro de sus buques insignia, Instagram, para competir con Snapchat: copiar sus funciones más destacadas para ir comiéndole terreno y quedarse con la mayor parte del pastel. Anteriormente, algunas aplicaciones de terceros permitían a los usuarios de WhatsApp la opción de enviar mensajes capaces de autodestruirse. Sin embargo, la plataforma lleva un tiempo tomando medidas contra este tipo de aplicaciones por poner en riesgo la privacidad de los usuarios. Facebook ha conseguido que se eliminen de la Play Store y la App Store algunas de ellas, a la vez que utilizaba estas apps parasitarias para inspirarse y aumentar sus funciones en próximas actualizaciones.

La autodestrucción de mensajes no es la única característica que llegará a WhatsApp en lo que queda de 2019. Una de las más esperadas es el soporte multiplataforma, que permitirá utilizar la aplicación simultáneamente en distintos dispositivos. La versión de navegador sigue estando limitada, ya que no tiene ninguna característica propia y, al menos de momento, no permite esa simultaneidad con la app para dispositivos móviles. Esta nueva función llegará primero como una aplicación independiente para el iPad de Apple.

Otra de las novedades previstas en los próximos meses es la inclusión de la función Boomerang de Instagram, que permitirá a los usuarios reproducir un vídeo en bucle, una manera rápida y sencilla de convertir vídeos cortos en GIFs.