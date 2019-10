Pequeños gestos para grandes cambios: ocho consejos de las 'Madres por el clima'

La preocupación por el cambio climático no es nueva en la vida de Yetta Aguado, una madrileña de 40 años con una hija de cuatro. Pero el pasado 15 de marzo, coincidiendo con la primera gran movilización de la organización juvenil Fridays For Future en España, sintió que no era suficiente: había que organizarse. Yetta es una de las 20 madres residentes en la capital que constituyeron el germen de 'Madres por el clima', una organización que en solo seis meses se ha extendido por todo el territorio español y que hoy colabora con colegios, profesores y Ampas para concienciar sobre el cambio climático y plantear alternativas.

Integrantes del colectivo, durante una movilización (Madres por el clima).

"Nacemos para apoyar y acompañar a los jóvenes y para dar voz a nuestros peques, que no pueden movilizarse", explica. Y es que al tener hijos "te nace el instinto de protección" y se acrecienta la sensación de responsabilidad respecto al mundo que se deja a las nuevas generaciones. "Empezamos a ser cada vez más los que demandamos a todos los niveles que se tomen medidas valientes". Si en la anteriror campaña electoral las cuestiones medioambientales apenas fueron atendidas, confían en que sí sean objeto de debate de cara al próximo 10N porque, aseguran, "la preocupación en España ha ido creciendo".

La asociación nace para apoyar a los jóvenes y dar voz a los más pequeños en esta movilización (Madres por el clima).

Ellas, por su parte, aportan su granito de arena, con diferentes inciativas de visibilización, concienciación o colaboración con los colegios, pero también con consejos prácticos que comparten semanalmente y que ayudan a las familias a llevar una vida más respetuosa con el planeta. Pequeños gestos para grandes cambios.

Estos son algunos de ellos:

- No compres alimentos envueltos en plástico. Adquiere a granel frutos secos, legumbres, 'snacks', arroz, etc. Compra la fruta en tus propias bolsas y lleva tus recipientes a la charcutería, carnicería... Come con tu 'tupper' en el trabajo y evita los platos preparados. El agua, café, té y los zumos, en botellas reutilizables.

- Al lavar la ropa. Utiliza detergentes y blanqueantes respetuosos con el medio ambiente. Pon la lavadora con la carga llena. Centrifuga a las mínimas revoluciones posibles. 30ºC es suficiente temperatura y, si es en frío, mejor.

- Compra productos de proximidad. Y, además, reduce la carne roja a una vez por semana. Consume pescado de temporada y procedente de pesca sostenible. Compra frutas y verduras de temporada y productos a granel. Lleva tus bolsas reutilizables.

- Ahorra agua, gas y electricidad. Apaga totalmente tus equipos. Di NO al ascensor (excepto movilidad reducida). No más de 5 minutos de agua caliente en la ducha diaria.

- Un aire más limpio. Muévete en bici, a pìe o en transporte público. Reduce el consumo de carne, el metano de la ganadería industrial es una de las mayores causas de contaminación. Cámbiate a energías renovables. No utilices aerosoles y deja de fumar, tu salud también lo agradecerá. Rodéate de plantas y haz de tu ciudad un lugar más verde.

'Madres por el clima' hace actividades de sensibilización con los colegios y Ampas (Madres por el clima).

- Cuida tu ropa. No tires tus prendas viejas, recíclalas. No compres de forma impulsiva. Busca lo que necesites en tiendas de segunda mano. Participa y organiza activiades de intercambio. Busca marcas de ropa sostenibles. Utiliza fibras naturales, evita materiales como el poliéster que desprenden microplásticos en cada lavado.

- En la vuelta al cole utiliza si puedes la misma mochila y estuche del año pasado. Reutiliza archivadores y carpetas. Utiliza papel reciclado. Intercambia uniformes y libros de texto con compañeros de otros cursos.

- Si vas de pícnic. No compres botellas de plástico de un solo uso. Lleva tu comida en 'tuppers'. Déjalo todo como te gustaría encontrarlo.