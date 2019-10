Una pareja separada que retomó su amor una década después descubre que en realidad... ¡nunca se divorció!

La burocracia puede ser a veces farragosa. Y puede deparar sorpresas como la que le tenía reservada a Cindy Cassin y el que ella pensaba que era su exmarido, Dave. Se habían casado en 1979, tuvieron dos hijos que ya son adultos, y se divorciaron (o eso creían) en 2006. Casi una década después, retomaron su viejo amor y decidieron que querían pasar de nuevo por el altar. Lo que ocurrió más tarde les dejó de piedra: al hacer el papeleo descubrieron que en realidad no se habían divorciado nunca porque el trámite jamás se completó. No obstante, decidieron seguir adelante con sus planes y renovar sus votos en un entorno idílico: la isla griega de Zante.

Los novios renovaron sus votos en Zante, en Grecia (Cindy Cassin).

Cindy y Dave viven en Birminghan (Reino Unido). Allí la legislación marca que hay que solicitar el divorcio y se concede automáticamente un decreto provisional, que se hace firme cuando el tribunal encargado del caso comprueba que, efectivamente, no hay impedimentos legales y que se cumplen las condiciones que marca la ley. Sin embargo, Cindy y Dave estaban convencidos de que bastaba con lo que ellos hicieron, solicitar su separación ante los tribunales. No llegaron nunca a enterarse de que el proceso no se había completado con el decreto de divorcio oficial y definitivo.

RELACIONADO: Un error surrealista en Salamanca: descubren que siguen solteros pese a que se casaron hace seis años

"No sabemos exactamente cómo metimos la pata en el proceso de divorcio, pero es divertido pensar que estamos celebrando nuestro 40 aniversario de boda. Afortunadamente, ninguno de los dos había intentado casarse mientras estuvimos separados, habría resultado muy violento", bromea Cindy, consciente de que, si nunca se divorció de su marido, este año cumplen 40 años desde su primer enlace. De todas formas, no dejaron que este pequeño inconveniente les quitase las ganas de renovar sus votos.

RELACIONADO: Más noticias sobre bodas en 'Tu Otro Diario'

"Queríamos volver acasarnos en Zante para enseñarles a nuestras familias lo unidos que estamos. Fue solo una pequeña boda con 30 invitados, a los que confesamos el incidente del 'no divorcio' antes de volar. A todo el mundo le pareció muy divertido y lo cierto es que me alegro de que nunca nos llegásemos a divorciar", cuenta Cindy en declaraciones a 'Daily Mail'. "Nos conocemos desde hace más de 40 años y, hasta cuando dejamos de vivir juntos, siempre hemos sido importantes para el otro", recalca. Ojalá que esta vez su matrimonio dure para siempre...