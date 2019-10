Una mujer sin hogar canta ópera en el metro de Los Ángeles y su prodigiosa voz causa furor en las redes

Un oficial de policía grabó a esta mujer sin hogar que deambulaba con sus pocas posesiones por el metro de Los Ángeles (Estados Unidos). Su voz, digna de toda una soprano, es tan portentosa que el vídeo que el agente grabó y compartió en las redes sociales de la policía, se hizo rápidamente viral. Al difundirse, salió a la luz la triste historia de la vida de esta mujer, que se llama Emily Zamourka, tiene 52 años y que llegó a Estados Unidos procedente de Rusia hace 24. Era una artista de gran talento, pero sufrió una grave enfermedad que conllevaba tales gastos que acabó la ruina. Al principio impartía clases de piano y violín y, más tarde, sobrevivía tocando este último instrumento en las calles hasta que se lo robaron. Cuando le quitaron el violín, perdió toda fuente de ingresos y dejó de abonar el alquiler. "Así es como me convertí en una sin techo... ya no podía pagar ninguna de mis cuentas", según ella misma le contó al policía. No te pierdas, en el siguiente vídeo, la espectacular voz de Emily:

Loading the player...