La misteriosa muerte de una modelo de 25 años ha causado conmoción en Tailandia

El caso copa las portadas de la prensa tailandesa. Una joven modelo de 25 años, Thitima Noraphanpiphat, estuvo trabajando como animadora y camarera en una fiesta a mediados del pasado mes de septiembre. Al día siguiente, su cuerpo sin vida se encontró en el vestíbulo del edificio de apartamentos donde vive el principal sospechoso de su muerte, Rachadech Wongtabutr, un joven de 24 años que trabajó aquella noche en la misma fiesta que ella. Las circunstancias en torno a su fallecimiento ha sido el centro de intensos rumores y especulaciones y aún permanecen envueltas en misterio.

La modelo de 25 años fue encontrada en el vestíbulo de un edificio de apartamentos (Thitima Noraphanpiphat).

Según cuenta CNN citando al Bangkok Post, Thitina, que tenía más de 85.400 seguidores en Instagram, era el sostén económico de su familia. Era madre de una niña de 3 años a la que quería enviar a una buena escuela. Por eso, a sus posados publicitarios sumaba los contratos como animadora de fiestas nocturnas, donde solía también trabajar como camarera. En Tailandia, el caso ha abierto un debate sobre el papel de estas mujeres, conocidas como "bellezas", que son contratadas para eventos, a menudo son presionadas para beber grandes cantidades de alcohol y suelen ser víctimas de acoso y abusos.

El arresto del principal sospechoso de su muerte se produjo después de que él publicase en redes sociales fotos con ella la noche en la que falleció. Además, se ha hecho público un vídeo de una cámara de vigilancia en la que se ve cómo él la traslada, inconsciente, desde su casa hasta el vestíbulo del edificio de apartamentos en el que vive. Al principio, se negó a abrir la puerta a los agentes, pero luego ha contado su versión de los hechos, que está bajo sospecha y que están investigando los agentes de la policía tailandesa.

Rachadech Wongtabutr sostiene que aquella noche se ofreció a llevar a casa a Thitima, pero que ella no le facilitó la dirección, por lo que cambió de planes y decidió llevarla a su propio apartamento. Ella quedó inconsciente, por lo que él decidió tomarla en brazos y dejarla en el vestíbulo. Asegura que no sabe si estaba viva, que cree que estaba dormida. La autopsia ha señalado que tenía gran cantidad de alcohol en sangre y no ha hallado rastros de una muerte violenta ni de abusos sexuales.

La policía, además de Rachadech, ha detenido a otras seis personas que estuvieron presentes aquella noche en la misma fiesta para que prestasen declaración. Otra de las chicas que estuvo haciendo el mismo trabajo que Thitima ha contado quee ella también acabó insconsciente porque la obligaron a beber más de lo que podía soportar. La muerte de esta joven modelo ha avivado el debate en torno a estas mujeres y se están promoviendo leyes para protegerlas, así como campañas de sensibilización para cambiar las actitudes hacia su trabajo, donde son consideradas meros objetos y donde no se les escucha en caso de que denuncien abusos.

Hay un detenido como principal sospechoso de su muerte (Thitima Noraphanpiphat).

"Tenemos que cambiar esta creencia para que nuestra próxima generación entienda que nadie tiene derecho a hostigar o lastimar a otros", ha contado a la prensa local Naiyana Supapung, de la Fundación Teeranat, una organización que aboga por los derechos humanos y la igualdad de género. Rachadech ha sido acusado de detención ilegal con resultado de muerte y secuestro con la intención de cometer un acto indecente. La policía asegura que están investigando a otras personas que podrían estar involucradas, incluidos los anfitriones de la fiesta y los invitados.