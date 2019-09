Las pruebas que han llevado a prisión al novio de Dana Leonte, la mujer desaparecida en Málaga

Dana Leonte, la mujer de 31 años que desapareció en Arenas (Málaga), sigue sin aparecer, aunque su caso parece cada vez más cerca de esclarecerse. Al hallazgo la semana pasada de restos óseos de mujer que datan de la misma fecha de su desaparición, se suman varias pruebas que la Guardia Civil le ha presentado a la jueza y que han llevado al principal sospechoso, Sergio Ruiz, su pareja, a prisión provisional. Se trata de un pelo de Dana que fue hallado en un bate de béisbol y de rastros de sangre en un pantalón de él y en varios puntos de la casa, a pesar de que Sergio la limpió con lejía después de que se perdiera el rastro de la madre de su hija.

Los investigadores registraron a conciencia la semana pasada la casa donde convivía la pareja (EFE).

La jueza que lleva el caso decretó prisión provisional comunicada y sin fianza acusado de un presunto delito de homicidio y, entre las medidas cautelares, también ha dictado que se le retire la patria potestad de la bebé, que tenía solo 8 meses cuando desapareció Dana, y le ha impuesto al padre una orden de alejamiento de la niña. Al parecer, según cuenta el diario 'SUR', durante su declaración el acusado habría negado los hechos ante la juez e insistió en su inocencia, como ha hecho desde que Dana desapareció.

Sergio volvió a asegurar que la mujer se había ido voluntariamente a Rumanía, de donde es originaria, acosada por las deudas que había contraído con varios prestamistas para sacar adelante su negocio de hostelería. El abogado del hombre, Juan José Moreno, que ha podido tener acceso a las diligencias una vez que se ha levantado el secreto del sumario, ha mostrado sus dudas sobre las pruebas que pesan contra su cliente.

Dana Leonte, en una imagen de sus redes sociales (Captura de un vídeo de Telecinco).

Ha explicado que hay "miles de detalles que no cuadran". "Bajo mi criterio no hay ni un solo indicio que pruebe que él ha cometido estos hechos", ha subrayado. "Es cierto que ha entrado en contradicciones y ha habido aspectos que no ha explicado con detalle, pero esto no significa que sea autor de nada", ha admitido. Sergio contó ante la jueza que la sangre de Dana que había en un pantalón suyo se produjo cuando él la ayudó después de que se cortase con un cuchillo jamonero". "No hay una incriminación directa, no hay pruebas", ha reiterado el abogado.

Dana Leonte desapareció el pasado 12 de junio y desde entonces se la busca. No ha habido ni una sola llamada, pese a que ella y el acusado tienen una hija que en junio tenía apenas ocho meses. Él sostiene que Dana se fue de forma voluntaria porque tenía deudas de la que escapar. La investigación se ha intensificado desde que la semana pasada apareciese en el campo, cerca de Arenas, un hueso que aún no ha sido identificado oficialmente, pero que se sabe que es de mujer y data de la misma fecha en la que desapareció esta mujer.