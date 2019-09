¿Sabes cómo reciclar un cepillo de dientes? (la respuesta no es tan evidente como crees)

El 1% de los residuos plásticos que contaminan mares y océanos son cepillos de dientes desechados de manera incorrecta, según ha dado a conocer Vitaldent con motivo de la puesta en marcha de la campaña 'Por la Sonrisa del Planeta' con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre el correcto reciclaje de los cepillos de dientes. Según la compañía, cada año, 8 millones de toneladas de plástico acaban en el fondo marino de los que un 1% son cepillos de dientes que han sido desechados de manera incorrecta.

El 94,6% de los españoles no sabe que la manera correcta de reciclar un cepillo de dientes (Gtresonline).

En España, cada año se fabrican un total de 160 millones de cepillos de dientes, lo que equivale a unos 2.600 kilos de plástico anuales que tardan una media de 400 años en descomponerse y que, en gran medida, acabarán en mares y océanos. Por ello, la empresa llevará a cabo esta iniciativa para recoger cepillos de dientes de plástico y darles una segunda vida, con el fin de evitar que estos acaben en los mares y océanos. Así, se han establecido más de 300 puntos de recogida de cepillos de dientes en los que todo aquel que lo desee podrá depositar su cepillo de dientes de plástico.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Solteco, compañía especializada en el tratamiento y transformación de plástico reciclado, para reciclar y dotar de una nueva vida todos los cepillos de dientes recogidos durante la iniciativa, según detallan en un comunicado. Con el objetivo de animar a la población a tomar conciencia del impacto que tienen sus hábitos, en la web oficial de la acción ('www.porlasonrisadelplaneta.com'), Vitaldent ha desarrollado una herramienta que permite averiguar cuántos cepillos de dientes de plástico utiliza una persona a lo largo de su vida a través de un breve cuestionario.

En palabras del director de RRHH de Vitaldent, Óscar Romero, "Vitaldent está firmemente comprometido con la promoción de los hábitos de vida saludables y este compromiso no puede concebirse sin estar en sintonía con la preservación del medio ambiente". "Por ello, queremos liderar esta acción que apuesta por el correcto reciclaje de los cepillos de dientes", ha añadido. "Este es nuestro reto, si conseguimos recoger 50.000 cepillos de dientes en seis meses, evitaremos que más de 833 kilos de plástico terminen contaminando nuestros mares. Animamos a todo el mundo a participar en esta iniciativa", ha apostillado.

Debido a su composición, el reciclado de los cepillos de dientes se asocia erróneamente al contenedor amarillo. Sin embargo, este producto está compuesto de diferentes tipos de plásticos y nylon, lo que dificulta el trabajo de las plantas de reciclaje y hace que si se reciclan de manera incorrecta puedan terminar en el mar. En realidad, los cepillos de dientes de plástico deben depositarse en los puntos limpios o puntos de recogida destinados para ello. En el caso de que no haya ninguno cerca, deben depositarse en el contenedor gris con el resto de los residuos.

FALSOS MITOS

En este sentido, Vitaldent ha llevado a cabo un estudio con el fin de descubrir hasta qué punto los ciudadanos españoles son conscientes del enorme impacto que reciclar de manera incorrecto su cepillo puede tener en el medio ambiente.

Entre sus principales conclusiones, destaca que el 94,6% de los españoles no sabe que la manera correcta de reciclar un cepillo de dientes es depositándolos en los puntos limpios o en los lugares especializados para ello; el 49% de los españoles reciclan los cepillos de dientes de forma incorrecta, en el contenedor amarillo; el 76,9% de la población desconoce la composición de un cepillo de dientes y 8 de cada 10 personas no reciclan bien los cepillos de dientes, a pesar de conocer su composición.

Asimismo, el 78,5% de las personas no reciclan de forma adecuada sus cepillos de dientes, pese a saber que su destino puede ser el mar; el 92,4% de la población utilizaría un punto limpio, el lugar donde debe desecharse un cepillo de dientes, si fuera más accesible y cercano; el 65,7% de los españoles no saben cuánto tiempo tarda en descomponerse un cepillo de dientes en el mar; el 98% de las personas depositarían el cepillo de dientes en un punto limpio si reciclarlo tuviera un fin social, sobre todo en el caso de las mujeres y el 89,8% de los españoles no sabe que reciclando el cepillo de dientes en el contenedor amarillo su destino puede ser el mar.