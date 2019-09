Cuánto cuesta (de verdad) tener un coche

Esta es una de las preguntas del millón en el mundo del motor porque podríamos decir que hay tantas respuestas como coches circulando. Eso sí, debemos tener en cuenta que lo que nos cuesta un coche va más allá del precio que pagamos por él. A este desembolso inicial hay que sumar la financiación, el seguro o el cambio de ruedas, entre otros. Muchas de estas cantidades son variables, pero podemos aproximarnos para dar una cifra aproximada del coste anual que supone tener un vehículo en propiedad. Te explicamos cómo hemos desgranado todos los gastos para llegar hasta una cifra final: 38.420,69 euros.

Comprar un coche va más allá del desembolso inicial (Gtres).



Antes de coger la calculadora, es necesario hacer algunos apuntes para entender el porqué de algunas cantidades. Según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), la edad media del parque automovilístico en España es de 12 años. Por otro lado, los datos de Audatex (consultora de valoración de siniestros) señalan que, de media, un coche recorre 10.000 kilómetros al año. Por otro lado, en algunos apartados nos hemos basado en el modelo de acceso del coche más vendido de España: el SEAT León Reference Plus.

Precio: 16.872 euros

Evidentemente, el precio puede variar mucho dependiendo del modelo que elijamos. Incluso, cuando se trata del mismo modelo: si el nivel de equipamiento es distinto, las diferencias pueden llegar a ser de miles de euros.

La Agencia Tributaria publica, cada año, un informe con la cifra media del coste de un coche en España. El informe de 2018 revela que, de media, un vehículo que tiene que pagar el impuesto de matriculación (el 20% de los que se venden) cuesta 17.249 euros. Los coches que están exentos de abonar este tributo suponen el 80% de las ventas y tienen un precio medio de 16.872 euros.

Financiación: 4.150,69 euros

La mayor parte de la gente que compra un coche, lo financia… y eso supone un gasto extra debido a los intereses. Para poder estimar una cifra aproximada hemos cogido el precio del SEAT León (17.750 euros), que no está muy alejado de la media.

Eligiendo la financiera del grupo (Volkswagen Bank GmbH S.E. Soluciones SEAT), estas serían las condiciones para un préstamo sin entrada a 36 meses:

Comisión de apertura: 532,50 euros

35 cuotas mensuales: 383,12 euros

Cuota final: 7.958,99 euros

TAE: 11,37 %

TIN: 9,25 %

Importe total adeudado: 21.900,69 euros

Por lo tanto, el gasto extra que genera el préstamo asciende a 4.150,69 euros.

El seguro es uno de los gastos más altos (Gtres).



Seguro: 2.616 euros

Para poder estimar el coste del seguro hemos diseñado un perfil tipo: un conductor de 35 años que trabaja como administrativo y hace 10.000 kilómetros al año. Además, no tiene multas ni partes, no cuenta con conductores adicionales, está soltero, no tiene hijos, aparca el coche en un garaje colectivo y lo usa tanto para su día a día como para moverse los fines de semana.

Con este esbozo, el seguro a todo riesgo más asequible costaría 342 euros y un todo riesgo con franquicia saldría por 218 euros. En el caso de un terceros ampliado, el precio sería 171 euros y un terceros simple se quedaría en 160 euros. Para hacer los cálculos, hemos elegido un todo riesgo con franquicia; su coste total para 12 años sería de 2.616 euros.

Combustible: 7.420 euros

Otro de los gastos intrínsecos a un coche es el combustible, en este caso, la gasolina. El SEAT León tiene un depósito de 50 litros y un consumo mixto oficial de 4,7 l/100 km. De esta forma, si con 4,7 litros podemos recorrer 100 kilómetros, con 50 alcanzaremos 1.064 kilómetros. Teniendo en cuenta que la media de kilómetros que se hace en España se sitúa en 10.000 kilómetros anuales, para poder hacerlos, necesitaremos llenar el depósito 9 veces.

Por otro lado, según los datos de la CNMC, el precio medio de la gasolina en Madrid en 2019 es de 1,374 €/l. Por lo tanto, llenar el León una vez nos costaría 68,7 euros. Hacerlo 9 veces supondría un coste de 618,3 euros. Si multiplicamos esta cifra por los 12 años, nos da una cifra de 7.420 euros.

Llenar el depósito del coche es el mayor gasto (Gtres).



Impuestos: 708 euros

El impuesto de matriculación depende de las emisiones de cada coche: tanto para dictaminar cuánto vamos a tener que pagar como para declarar si estamos exentos de tener que hacerlo porque las emisiones de nuestro coche están por debajo de 120 gramos. El SEAT León entra dentro de este grupo porque su cifra oficial es de 107 g/km.

El tributo que sí que habrá que pagar cada año es el de circulación. Éste depende del lugar en el que esté empadronado el coche, pero, por ejemplo, en el caso de Madrid un SEAT León pagará, aproximadamente, 59 euros al año. Es decir, 708 euros a lo largo de 12 años.

ITV: 174 euros

Los precios de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) varían de una comunidad autónoma a otra porque es una empresa pública la que lo gestione con concesiones o de forma liberalizada. Sin embargo, FACUA publicó un informe con el precio medio de esta inspección: 38,91 euros. Teniendo en cuenta que los primeros cuatro años no tenemos que pasarla y que desde ese momento hasta que el coche cumpla diez años, habrá que hacerlo de forma alterna, en 12 años serán 5 ITVs: 174 euros.

Mantenimiento: 2.400 euros

Igual que sucede con el precio, el mantenimiento va a depender del coche y de lo cuidados que sea el conductor. Por ello, hemos recurrido al informe 'Coste del vehículo privado', firmado por Fintonic y elaborado basándose en los datos reales de 200.000 conductores anónimos. Este estudio señala que el coste anual medio del mantenimiento de un coche es ligeramente superior a los 200 euros. Por lo tanto, en 12 años habremos gastado 2.400 euros.

El mantenimiento básico del coche puede llevarnos miles de euros (Gtres).



Neumáticos: 684 euros

Los fabricantes recomiendan cambiarlos cuando el coche haya recorrido 40.000 kilómetros. En nuestro caso, a lo largo de 12 años con una media anual de 10.000 kilómetros, sumaríamos 120.000 kilómetros. Por lo tanto, deberíamos cambiar las ruedas tres veces.

Echando un vistazo a los precios que SEAT ofrece en su servicio de postventa, los neumáticos más económicos costarían 57 euros la unidad y 228 euros en total. De esta manera, las ruedas nos costarían 684 euros durante esos 12 años.

Peajes y aparcamiento: 1.236 euros

Es cierto que no todos los conductores usan peajes ni aparcan fuera de su domicilio o de su trabajo, pero otros muchos sí. Una vez más, si echamos un vistazo al informe de Fintonic antes mencionado podemos descubrir cuál es el gasto medio en este apartado: 103 euros al año y 1.236 euros en 12.

Limpieza: 2.160 euros

Otro de los gastos que no hay que pasar por alto es la limpieza interior y exterior del coche. Dando por hecho que se hará una vez al mes y que esa inversión oscila en torno a los 15 euros, el coste sería de 180 euros anuales y 2.160 en 12 años.