¿Qué es la nulidad matrimonial y cómo se obtiene?

La nulidad matrimonial es una figura recogida en el Derecho Canónico por el cual se considera que el sacramento no ha tenido efecto a ojos de la Iglesia. Existen unas posibles causas que los demandantes deben alegar y fundamentar y que engloban defectos de forma, impedimentos previos para la celebración del matrimonio o bien los llamados vicios de consentimiento. El proceso puede iniciarse de mutuo acuerdo, pero también a instancias de una de las partes, como sería el caso de Belén Esteban tras la negativa de Fran Álvarez a firmarle los papeles.

El Tribunal Eclesiástico de la archidiócesis de Madrid, ubicado en la Plaza de la Almudena, s/n (Gtresonline).

La negativa de uno de los cónyuges puede alargar el proceso, pero no impedirlo si la otra parte demuestra que concurren causas suficientes para otorgar la nulidad y el tribunal así lo reconoce. En todo caso, la causa debe revisarse en un tribunal de primera instancia en cada Diócesis. Tras una primera sentencia, cabe recurrir al Tribunal de Apelación de la Archidiócesis y, finalmente, al Tribunal de la Rota Española. Junto a las partes, que deben aportar las pruebas peritnentes, en cada proceso judicial interviene el llamado defensor del vínculo por parte de la Iglesia.

En cuanto a las causas que permiten la nulidad matrimonial, según detalla el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid, dentro de los impedimentos que nacen de circunstancias personales entrarían, por ejemplo, que no se alcance la edad mínima (16 años para el varón y 14 para la mujer), que se demuestre la existencia de un matrimonio anterior, la consanguinidad o la disparaidad de cultos, entre otros. Defectos de forma se considera por ejemplo que el matrimonio se haya celebrado sin la asistencia de un párroco o que hayan faltado uno o los dos testigos que deben asistir al sacramento.

Finlamente, en muchos de los casos se solicita la nulidad matrimonial en virtud de los llamados vicios de consentimiento y, dentro de ellos, por la "incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica" (canon 1095, 3º). En este capítulo podrían entrar los problemas de adicciones de Fran Álvarez que, sin embargo, no teme revivir esta oscura etapa de su vida en los tribunales eclesiásticos. "Ahora soy más fuerte y me puedo enfrentar a todo. No se va a salir siempre con la suya", dice en su entrevista en 'Lecturas'.

Otra posible alegación es el "dolo provocado para obtener el consentimiento" (canon 1098) si se ha engañado a la otra parte en un aspecto esencial para hacer posible el matrimonio. Por ejemplo, si una de la partes es estéril esto no tiene por qué ser causa de nulidad matrimonial, pero sí lo sería si este hecho se sabía y se ha ocultado antes del enlace.

No es la primera vez que se produce un caso como el de Belén Esteban. Cayetano Rivera logró la nulidad de su matrimonio con Blanca Romero gracias a una sentencia del Tribunal de Eclesiástico de la Rota tras un proceso que se demoró durante años precisamente por la oposición de ella. La asturiana se negó a ir a declarar y se opuso también a que lo hiciera su padre. También Antonio David Flores le puso trabas al principio a Rocío Carrasco desde que la pareja se separó en el año 2000 hasta que finalmente el Tribunal de la Rota les concedió la nulidad en 2007.