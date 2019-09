Greta Thunberg, a los líderes mundiales: 'Estamos al borde de una extinción masiva y ustedes solo hablan de dinero'

"La gente está sufriendo, la gente se está muriendo y nuestros ecosistemas están colapsando. Estamos al comienzo de una extinción masiva y ustedes solo hablan de dinero y de cuentos de hadas de crecimiento económico. ¡Cómo se atreven!". Así de contundente ha sido la activista sueca Greta Thunberg, que ha tenido el valor de hablar tan claro, en la sede de la ONU en Nueva York, a los presidentes y jefes de Estado de 70 países (Angela Merkel, Emmanuel Macron y Donald Trump, entre otros) que asisten a la Cumbre de Acción Climática que se celebra este lunes. Emocionada -y con la voz por momentos entrecortada- la joven ha puesto ‘los puntos sobre las íes’ de una realidad que ellos parecen obviar.

Greta Thunberg, durante su discurso en la Cumbre de Acción Climática de la ONU este lunes (Getty Images)

Esta cumbre, organizada por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, tiene como objetivo tomar, de una vez, cartas en el asunto y, de hecho, "el boleto de entrada" para que los líderes mundiales tengan voz en la cumbre es, como recuerda Guterres, que acudan con "una acción concreta". Aquí no se trata de hablar, porque los líderes mundiales ya han hablado "bastante", ni para negociar", porque "no se negocia con la naturaleza". "Se trata de una cumbre climática para la acción", ha subrayado.

Thunberg, sin embargo, tiene claro lo que va a ocurrir: "Hoy no va a ver ninguna solución o plan que responda a estas estadísticas [sobre el cambio climático] porque estos números son muy incómodos y ustedes no son lo suficientemente maduros como para decir las cosas como son".

Thunberg ha hablado ante los jefes de Estado y de Gobierno de unos 70 países (Getty Images)

La joven, de tan solo 16 años, no solo les ha planteado la visión de los chicos y chicas de su edad, sino que, además, les ha dejado claro que la decisión que tomen hoy la juzgará la Historia: "Ustedes nos están fallando, pero los jóvenes hemos comenzado a entender su traición. Los ojos de todas las generaciones futuras están en ustedes y, si ustedes eligen fallarnos, nunca se lo vamos a perdonar".

A pesar del realismo de sus palabras, Greta Thunberg no pierde la esperanza: "No dejaremos que se salgan con la suya. Aquí y ahora es donde marcamos el límite. El mundo se está despertando y el cambio va a venir les guste o no".