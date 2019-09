La primera mujer de la historia de Reino Unido en tener 10 varones seguidos... ¡por fin da a luz a una niña!

Alexis Brett, de 39 años, atesora el récord de ser la primera mujer de la historia de Gran Bretaña que ha dado a luz a 10 varones seguidos (con edades comprendidas entre los 17 y los 2 años), por lo que ella y su marido, David, de 44 años, son muy populares en su país. Ahora, 18 años después de su primer embarazo ha ocurrido lo que para su familia es casi un milagro: ¡ha tenido una niña! La undécima vástaga de esta pareja, a la que han llamado Cameron, les ha llenado de felicidad a ellos y al resto de los chicos, que colman de atenciones a su nueva hermanita.

Alexis y David Brett junto a su hija recién nacida, Cameron, la primera niña después de haber tenido diez varones (Mrs Brett79)

"Estamos en la luna", comenta Alexis al periódico británico 'The Mirror'. Cuando, durante el embarazo, fue a hacerse la ecografía en la que le revelaban el sexo del bebé, ella y David esperaban el mismo resultado de los 10 embarazos anteriores: "Esperaba escuchar que íbamos a tener otro niño, pero cuando descubrí que era una niña, mi rostro era un poema", dice la orgullosa mamá. "Estaba sorprendida, pero encantada y ahora está aquí con nosotros. Es una sensación fantástica".

"Siempre había bromeado con que no tendría ni idea de qué hacer con una niña", continúa Alexis, "pero todo eso ha cambiado. Nos estamos divirtiendo mucho comprando cosas rosas por primera vez". Cameron nació el pasado 27 de agosto y, desde entonces, es el centro de atención de todos los chicos de la casa. "En general, se portan mucho mejor con ella, tratando de guardar silencio para no despertarla" cuando duerme, explica David. "También quieren cogerla y ayudar a alimentarla. Es genial".

Acerca del número de hijos que han tenido, la madre de este poco común clan asegura que "no estaba en sus planes tener una familia numerosa", pero que ahora que la tiene "le encanta". A menudo les preguntan si han tenido tantos hijos buscando "esta esquiva niña", pero ella lo niega: "Honestamente puedo responder que no", asegura. "Todos mis hijos son especiales para mí. Si hubiera venido otro niño, no me habría molestado".

Alexis y David, junto a sus once hijos: Campbell (17 años), Harrison (16), Corey (14), Lochlan (11), Brodie (9), Brahn (8), Hunter (6), Mack (5), Blake (3), Rothagaidh (2) y Cameron (1 mes) (Mrs Brett79)

Sabe que la suya es una familia peculiar y que eso, en ocasiones, les pone en el punto de mira: "Por supuesto que nos hacen comentarios sobre la cantidad de hijos que tenemos, pero no nos importa", explica. "No me molesta lo que la gente piense, estamos acostumbrados. Algunas personas piensan que debemos de ser ricos, pero no lo somos. David tiene un buen trabajo, lo que significa que ni siquiera nos llega para cubrir todos los gastos de los niños".

A eso hay que sumar que a él le diagnosticaron Parkinson temprano hace seis años. A pesar del varapalo, el hombre lo tiene muy claro: "No lo hubiera hecho de otra manera. Siempre trato de sacar tiempo para nuestros muchachos y la medicación ayuda con los síntomas, que afortunadamente aún son leves".

Las dificultades, por tanto, marcan el día a día del matrimonio. Alexis se levanta a las 5.30 de la mañana, justo una hora de que David se vaya a trabajar. Aprovecha que aún están todos dormidos para tomarse un café y darse una ducha tranquilamente, antes de que se despierten para ir a la escuela y a la guardería. Además, pone 49 lavadoras a la semana y pasa la aspiradora siete veces al día. "No es fácil con tantos niños corriendo, pero me gusta todo limpio y ordenado. No puedo soportar el desorden", comenta. "David y yo a veces nos miramos y nos preguntamos 'qué hemos hecho', pero cuando los chicos sueltan sus gracias y nos hacen reír, hacen que todo valga la pena".