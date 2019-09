Albert Rivera denuncia que su cuenta de WhatsApp ha sido pirateada

El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, denunció el pasado viernes ante la Guardia Civil que su cuenta de WhatsApp había sido pirateada, según han confirmado a Efe fuentes de la investigación. El 'hacker' ha accedido a todo el historial de conversaciones del político y tiene total control sobre la cuenta para hacer los ajustes que sean necesarios, escribir en su nombre o agregarse a grupos. ¿Cómo ha sido posible esta suplantación de identidad? Según la información de adelantada por 'El Mundo', el líder político habría sido víctima de un 'phising' clásico, es decir, él mismo habría proporcionado la información que ha permitido robarle la cuenta.

Albert Rivera proporcionó sin saberlo información clave al atacante (Gtresonline).

Para empezar, el atacante debía tener el número de telefóno de Albert Rivera, que puede haber conseguido por otros medios. Con esta información habría intentado entrar en WhatsApp y seguramente denunció que la cuenta asociada a ese número había sido robada, solicitando ayuda. La empresa lo que hace en estos casos es enviar un código por SMS para verificar el nuevo número, y así lo habría hecho también en esta ocasión.

RELACIONADO: Tres pistas para saber si estás siendo víctima de 'phishing'

A continuación el 'hacker' se habría puesto en contacto con el propio Albert Rivera y, haciéndose pasar por un servicio oficial de WhatsApp, le habría pedido el código que acababa de recibir el político en su móvil. A veces se utilizan excusas como actualizar una base de datos o hacer una comprobación. En el caso de Rivera le pidieron la clave precisamente usando la excusa de la seguridad, según cuenta 'El Mundo': le dijeron que habían detectado que alguien trataba de entrar en su cuenta desde otro dispositivo. Sin sospechar lo que estaba sucediendo, Rivera se lo habría entregado y entonces el atacante pudo hacerse con el control de su cuenta.

No hay que facilitar jamás contraseñas o códigos por correos o mensajes (Getty Images).

Lo primero que hizo el usurpador fue bloquear al propio Rivera cambiando las contraseñas para que no pudiera entrar más. Los expertos en seguridad recuerdan que la manera más fácil de evitar ser víctima de este tipo de robos es no falicitar jamás contraseñas o códigos por correos o mensajes. El caso de Albert Rivera ya lo está investigando la Unidad de Delitos Telemáticos. De momento, no han trascendido más detalles sobre lo que pueda estar haciendo el atacante con la información a la que ha tenido acceso.