Una madre que nunca se rindió encuentra a su hija 24 años después de que fuera secuestrada

"Hola, hija, quiero que sepas que te sigo buscando, te arrebataron de mi vida cuando tenías 4 años, ahora tenés 28, naciste el 4 de enero de 1991 en el hospital Vélez Sarsfield, tal vez te sientas identificada con las fotos que voy a poner..." Estas palabras son las de Marina Beatriz Aragunde, una madre argentina que nunca dejó de buscar a su hija y que ahora, 24 años después de que fuera secuestrada, ha podido abrazarla de nuevo. Parece un argumento de película... con final feliz para ella y para Marina Fernanda, que ahora puede reconstruir la historia de su vida.

Esta es Marina Fernanda cuando tenía 4 años (Marina Beatriz Aragunde).

La madre de Marina la buscó por todos los confines del país, sin éxito. Se movilizó a la policía, a organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas... y lo que ellos no lograron, lo consiguió el tesón de una madre que nunca se rindió. Según cuenta 'Clarín', cuando las vías tradicionales se agotaron y surgieron las redes sociales, Marina Beatriz creó perfiles y 'bombardeó' Internet con fotos de la niña, esperando un milagro. También compartía fotos suyas de joven, por si su hija se parecía a ella y se veía reconocida en alguna...

"Te pareces mucho a mí y a tus tíos. Tu nombre verdadero es Marina Fernanda Aragunde. Te decían Culi. Ese era tu apodo y tu tía Andrea es tu madrina. Le decías Andy. Tu papá se llama Fernando, tu abuelo paterno Horacio, tu abuela materna Elsa, pero le decías Mecha, y tu abuelo materno (se llama) Jorge. Le pido a Dios que me estés buscando y que tengas recuerdos, porque es imposible que te olvides. Eras muy despierta y tenías mucha memoria", decía la madre en su mensaje de Facebook.

La madre compartía fotografías suyas por si su hija se parecía a ella (Marina Beatriz Aragunde).

Y 24 años después de su secuestro, se obró ese pequeño 'milagro' que esperaba Marina Beatriz. "Me reconozco en una foto de Facebook", escribió la joven, que hoy tiene 28 años. La hija escribió a la madre por privado y comenzaron a compartir muchos datos que coincidían. Marina Fernanda fue rebautizada como Valeria y la vendieron a una familia que fue la que la crio.

"La primera vez que la vi fue demasiado fuerte. Estaba sentada en el bulevar Oroño. La veo venir caminando y es como que se completa el alma. Son recuerdos que vienen. No me acordaba de ella. Se me venían figuras de cuerpo, pero no las caras. Sí cuando le vi las manos, con el roce y con todo. Fue muy fuerte", contó la joven a una televisión argentina, describiendo el momento del reencuentro con su madre.

Ahora, Marina Fernanda y Marina Beatriz tienen que reconstruir su historia. La hija comenzará los trámites legales para recuperar su verdadera identidad. No podrán recuperar el tiempo perdido, pero se tienen la una a la otra. La madre por fin podrá descansar tranquila sabiendo que su hija está viva y que podrá retomar el contacto con ella y tenerla cerca. Toda una recompensa por no rendirse jamás.