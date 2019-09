'Mujeres en la Historia': Doña Mencía de los Nidos, dama valiente en el fiero Chile

Al confín del imperio español, al cono sur chileno, también llegaron mujeres españolas desde los primeros tiempos de la conquista de aquellas tierras. La primera de ellas fue Inés Suárez, la célebre amante de Pedro de Valdivia recordada por su valentía y el activo papel que desempeñó en la defensa de la incipiente Santiago de Chile, aquella Santiago del Nuevo Extremo o de la Nueva Extremadura fundada en febrero de 1541 por su amado capitán.

Pronto le siguieron otras, mucho más olvidadas hoy en día, en un goteo constante y al principio escaso por la propia dificultad que ofrecían aquellas tierras tan lejanas y peligrosas ante el acecho y reveses militares que causaban periódicamente los irreductibles araucanos del sur de Chile. La mayoría de ellas eran las propias esposas de aquellos primeros conquistadores y también sus hermanas, criadas o familiares. Entre ellas estuvo doña Mencía de los Nidos, cacereña de nacimiento y que vivió muchos años en aquel territorio donde la vida era dura y pendía de un hilo, solo apto para los más valientes, osados o desheredados de otras latitudes americanas.

¿Cómo llegó doña Mencía a Chile? Tuvo mucho que ver en ello su hermano, Gonzalo de los Nidos. Veterano conquistador del Perú, el archivo de Indias nos ofrece un dato clave y muy interesante. En 1544, el citado Gonzalo había retornado a España por una causa de fuerza mayor tras muchos años en América: "... en un altercado por defender a unas indias mató a uno de los maltratadores por lo que vino a España para pedir perdón a los parientes del muerto y a S.M. concediéndosele, pero quedando sus bienes incautados; ahora quiere volver a esa tierra llevando consigo dos herederas doncellas para casarlas y que se levante el embargo de sus bienes".

Como verán, no todos los españoles abusaban de las indias y cometían tropelías a su antojo… había muchos que no obraban así ni mucho menos y el bueno de Gonzalo fue uno de ellos. El perdón real le fue concedido y las “dos herederas doncellas” se embarcaron con él de vuelta hacia el Perú. Eran sus hermanas Mencía y Juana. Ya en el Perú, pocos años después, doña Mencía decidió dirigirse al sur, hacia la incipiente e inestable gobernación de Chile de Pedro de Valdivia. El motivo fue que su hermano Gonzalo fue ajusticiado tras la batalla de Jaquijahuana (1548), al haber tomado partido por el bando del rebelde Gonzalo Pizarro.

Es aquí donde poco después se forja su paso a la historia. Tras la trágica muerte del gobernador Pedro de Valdivia en las navidades de 1553 a manos de los araucanos, aquella frágil presencia española en Chile se vio fuertemente amenazada. De hecho, los envalentonados araucanos arrasaron con varias de las pequeñas ciudades y asentamientos fundados por Valdivia, avanzando imparables y cundiendo el terror entre los españoles ante la fiereza mostrada por aquellos guerreros. El gobernador interino Francisco de Villagrá ordenó evacuar otros asentamientos ante las insuficientes fuerzas disponibles, conminándoles a refugiarse en Santiago.

Tal fue el caso de la ciudad de Concepción, donde residía doña Mencía. ¿Qué pasó entonces? Tomando una espada, la extremeña arengó a los hombres para exigirles que defendieran la ciudad, sus casas, bienes y familias ante el inminente ataque, tachándoles de cobardes e indignos al propagarse el pánico y huir. Dos cronistas y soldados que combatieron en las guerras de Arauco, Alonso de Góngora Marmolejo y Alonso de Ercilla, se hicieron eco en sus obras de la valentía mostrada por doña Mencía de los Nidos, a quien pudieron conocer en persona o al menos escuchar de testigos directos el arrojo mostrado por aquella mujer en circunstancias tan críticas. Marmolejo le dedicó palabras de admiración: "... si esta matrona fuera en tiempos que Roma mandaba en el mundo y le acaeciera caso semejante, le hicieran un templo donde fuera venerada para siempre".

Pero sin duda, el insigne poeta Alonso de Ercilla nos dejó los versos más hermosos sobre doña Mencía de los Nidos, a quien rindió justo homenaje en su obra 'La Araucana'. Permítanme que comparta un par de estrofas:

"Doña Mencía de los Nidos, una dama

noble, discreta, valerosa, osada,

es aquella que alcanza tanta fama

en tiempo que a los hombres es negada;

estando enferma y flaca en una cama,

siente el gran alboroto y esforzada

asiendo de una espada y un escudo,

salió tras los vecinos como pudo".

"¡Volved, no vais así desa manera,

ni del temor os deis tan por amigos,

que yo me ofrezco aquí, que la primera

me arrojaré en los hierros enemigos!

¡Haré yo esta palabra verdadera

y vosotros seréis dello testigos!

¡Volved, volved! gritaba, pero en vano,

que a nadie pareció el consejo sano".

La brava doña Mencía tuvo finalmente que abandonar Concepción, siendo arrasada por los araucanos y refundada años después por los españoles. Afincada en Santiago, se casó dos veces y enviudó ambas, muriendo anciana y sin descendencia en aquel lejano y nunca del todo conquistado confín del imperio español. En Chile tiene calles dedicadas en Santiago de Chile y en Concepción, no así en su Cáceres natal...

Daniel Arveras es periodista y escritor. Su último libro es 'Conquistadores olvidados. Personajes y hechos de la epopeya de las Indias".