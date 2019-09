Ciclistas y coches: estas son las normas que os permitirán convivir en paz

Bicicletas y coches. Ciclistas y conductores. Unos y otros comparten el mismo espacio de circulación y la convivencia no siempre es la más correcta. Y lo cierto es que la mayor parte de las veces, las polémicas y los conflictos surgen porque las partes implicadas desconocen la norma y, sobre todo, porque no se sabe qué puede hacer cada uno y qué no. Hemos echado un vistazo al Reglamento General de Circulación y al Código para repasar las normas que afectan a ciclistas y conductores a la hora de circular, de adelantar e, incluso, de equiparse. Vayas en bici o en coche, échales un vistazo antes de ponerte en marcha.

Los ciclistas tienen que ir debidamente equipados dentro y fuera de la ciudad (Gtres).



La vestimenta de los ciclistas

La equipación de los ciclistas está sujeta a determinadas normas que dictan qué deben llevar y qué no pueden utilizar cuando se suben a la bicicleta. En el primer grupo nos encontramos con estas obligaciones:

El casco es obligatorio siempre en vías interurbanas o travesías. Es más, en la ciudad es imprescindible para los menores de 16 años, pero la Dirección General de Tráfico (DGT) aconseja esto a todos los que circulen en bicicleta.

es obligatorio siempre en vías interurbanas o travesías. Es más, en la ciudad es imprescindible para los menores de 16 años, pero la Dirección General de Tráfico (DGT) aconseja esto a todos los que circulen en bicicleta. La ropa debe incorporar elementos reflectantes visibles a una distancia de 150 metros.

visibles a una distancia de 150 metros. Las bicicletas tienen que llevar luces de posición delantera (blanca) y trasera (roja) para los túneles, circular de noche y cuando la visibilidad sea reducida.

En cuanto a los elementos que no pueden usar, está prohibido utilizar auriculares, reproductores de música y teléfono móvil.

Normas generales de circulación

A nivel global, hay algunas normas que los ciclistas tienen que cumplir independientemente del escenario en el que se muevan:

No podrán circular si han tomado drogas o si han rebasado los límites legales de consumo de alcohol.

o si han rebasado los límites legales de consumo de Tienen que señalizar con antelación y claridad las maniobras que van a realizar para informar al resto

que van a realizar para informar al resto Deben controlar el mantenimiento de la bicicleta y la correcta presión de las ruedas.

Si hay carril bici, están obligados a utilizarlo (Gtres).



Normas cuando circulan por la ciudad

Igual que sucede en los apartados anteriores, los ciclistas tienen una serie de premisas que deben seguir y otras que deben respetar ya que restringen parte de su actividad:

En este sentido, no pueden circular por las aceras. Sólo tienen permiso cuando no van en la bicicleta ya son considerados peatones.

Sólo tienen permiso cuando no van en la bicicleta ya son considerados peatones. No pueden cruzar los pasos de peatones transversalmente, ni para cambiar de sentido ni para girar. Tienen que bajarse de la bicicleta y hacerlo a pie. Las bicicletas sólo tendrán prioridad cuando estén en un carril bici o un paso para ciclistas que esté señalizado.

transversalmente, ni para cambiar de sentido ni para girar. Tienen que bajarse de la bicicleta y hacerlo a pie. Las bicicletas sólo tendrán prioridad cuando estén en un carril bici o un paso para ciclistas que esté señalizado. Tienen la obligación de circular por la calzada dentro de su carril y por el centro para evitar incidentes con los coches que están aparcados.

para evitar incidentes con los coches que están aparcados. Las señales de tráfico y normas de circulación les afectan igual que a los coches y a las motos, por ello tienen que cumplirlas y respetarlas.

Normas cuando circulan fuera de la ciudad

Antes de concretar cómo debe ser la circulación de las bicicletas por carreteras secundarias, autovías y autopistas, conviene tener claro las normas generales que existen cuando salen de la ciudad.

Usar timbre.

Tener sistema de frenado en las dos ruedas.

Instalar luces de posición, tanto delantera como trasera.

RELANCIONADO: La Guardia Civil, agentes de movilidad… ¿sabes quién te puede multar?

Autopistas y autovías: los ciclistas no pueden hacer uso de todas las carreteras. En las autopistas está prohibida su circulación y en las autovías pueden hacerlo bajo estas premisas: sólo podrán acceder los mayores de 14 años y deberán moverse por el arcén siempre que no haya una señal que lo prohíba de forma expresa.

Vías secundarias: como ocurre en otras carreteras, si hay carril bici tendrán que circular por él. En caso contrario, deben hacerlo por el arcén y sólo cuando sea insuficiente o inexistente podrán invadir la calzada. El Artículo 38 del Reglamento General de Circulación (RGC) establece que en este caso tendrán que ocupar la parte derecha utilizando el mínimo espacio posible. Además, pueden salirse del arcén durante los descensos prolongados y con curvas.

Finalmente, los ciclistas sólo pueden ir de uno en uno o, como máximo, de dos en dos. Si las condiciones climatológicas impiden una correcta visibilidad o el estado de la circulación implica riesgos, las bicicletas irán, obligatoriamente, en fila. Por otro lado, el pelotón se considera una sola unidad (un mismo vehículo) y la velocidad máxima que pueden alcanzar es de 45 km/h, un límite que sólo podrán superar en pendientes prolongadas.

En algunas ocasiones, las bicicletas tendrán prioridad sobre los coches (Gtres).



¿Cómo adelantar a los ciclistas?

Conocidas las normas, es hora de abordar uno de los temas más espinosos: el adelantamiento de uno o más ciclistas. Es una maniobra reglada por el Artículo 85 del RGC, que establece una serie de pasos a seguir por parte de los conductores:

Reducir la velocidad del coche. Esto ayuda a evitar los abanicos de viento y el ‘efecto sumidero’ que provoca que los ciclistas pierdan el control.

Esto ayuda a evitar los abanicos de viento y el ‘efecto sumidero’ que provoca que los ciclistas pierdan el control. Dejar una distancia frontal y lateral de 1,5 metros. Si no se puede respetar estas dos premisas, la maniobra no se podrá realizar.

Si no se puede respetar estas dos premisas, la maniobra no se podrá realizar. Para adelantar se puede pisar la línea y ocupar el carril contrario parcial o totalmente siempre que se permanezca en él el menor tiempo posible.

siempre que se permanezca en él el menor tiempo posible. Está prohibido adelantar a los ciclistas cuando se entorpezca o se ponga en peligro a cualquier bicicleta que circule en sentido contrario, aunque ésta ocupe el arcén o la calzada.

aunque ésta ocupe el arcén o la calzada. Saltarse estas normas puede tener como consecuencia una multa económica de hasta 200 euros y 4 puntos menos en el carnet de conducir.

¿Cuándo tiene prioridad una bicicleta frente a un coche?

Acabamos con las situaciones en las que los ciclistas tienen preferencia de paso frente a los conductores. Como hasta ahora, estos escenarios vienen reflejados en el Código de Circulación y, concretamente, en el Artículo 64 que establece estos supuestos:

Cuando los ciclistas circulan por un carril-bici, un paso para bicicletas o un arcén señalizados debidamente.

señalizados debidamente. En los accesos a una vía cuando el coche gire hacia la derecha o hacia la izquierda y haya un ciclista en las proximidades.

cuando el coche gire hacia la derecha o hacia la izquierda y haya un ciclista en las proximidades. En los cruces, rotondas y glorietas cuando circulen bicicletas en grupo y la primera de ellas ya haya iniciado el cruce o ya haya entrado.

A esto hay que añadir el Artículo 59 del mismo Código, que establece que los conductores no podrán atravesar una intersección, un paso para peatones o uno para ciclistas si, por la circulación, se prevé que el coche se pueda detener obstaculizando la circulación transversal.