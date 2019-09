La pesadilla de una bloguera y su novio que publicaban fotos de sus viajes alrededor del mundo

La bloguera Jolie King y su novio Mark Firkin se encontraban embarcados desde 2017 en una gran aventura: llegar conduciendo desde la ciudad de Perth, en Australia, hasta Londres, atravesando por el camino los países que fuera necesario. Solían publicar fotografías y vídeos de sus viajes al menos una vez a la semana, pero el pasado 28 de junio subieron una bella imagen desde las montañas de Kirguistán y no se volvió a saber nada desde entonces. Al pasar semanas sin noticias, sus fans se han ido alarmando hasta que, por fin, se ha revelado que ambos están detenidos en Irán.

Jolie King y Mark Firkin viajaban desde Australia a Londres en coche desde 2017 (Jolie King).

El pasado miércoles se hizo público que el Gobierno de Australia está negociando su liberación y que ambos están presos en la célebre prisión de Evin, en Teherán. Las familias, que reciben atención consular, confirmaron después la noticia con una escueta declaración que recoge el diario 'The Guardian': "Nuestras familias esperan ver a Mark y Jolie a salvo en casa tan pronto como sea posible". Han rehusado dar más detalles y han pedido respeto para su privacidad en estos momentos tan complicados.

No han trascendido los cargos de los que se acusa a la pareja. Sin embargo, una televisión local ha informado de que el motivo del arresto fue que volaron un dron cerca de Teherán sin saber que la ley iraní prohíbe emplear este tipo de aparatos sin licencia. Además, se ha dicho que se encontraban acampados cerca de una zona militarizada.

Jolie King, a caballo cerca en las montañas de Kirguistán, en la última imagen aparecida en sus redes sociales (Jolie King).

Al parecer, todavía no se ha establecido una fecha para el juicio. Tampoco se conocen los detalles de la negociación que está llevando el Gobierno de Australia, que ya advierte en su web del peligro de viajar a este país: "Hay riesgo de que los extranjeros, incluidos los australianos, sean arbitrariamente detenidos o arrestados en Irán. No podemos garantizar atención consular. No podemos tampoco garantizar el acceso a un abogado". Lo que está claro es que lo que empezó siendo una gran aventura se ha convertido en una terrible pesadilla.