Ana Julia Quezada usa su derecho a la última palabra para pedir perdón por haber matado a Gabriel

"Pido perdón por lo que yo hice y solo espero que Dios me perdone". Entre lágrimas, como el día que prestó declaración, ha hecho uso Ana Julia Quezada de su derecho a la última palabra en el juicio que se sigue contra ella por el asesitado del pequeño Gabriel Cruz, que ha concluido hoy con la exposición de las conclusiones por parte de la Fiscalía y la acusación particular, que piden prisión permanente revisable por asesinato, así como las de la defensa de la acusada, que solicita tres años de prisión por homicidio imprudente, pero que hoy ha añadido que, de no ser condenada por ese delito, lo sea por homicidio doloso a una pena de entre 10 y 15 años. Ahora será el jurado popular el encargado de decidir con su veredicto sobre su inocencia o culpabilidad y, más tarde, el tribunal dictará sentencia.

Ana Julia Quezada, llegando al juzgado este martes (EFE).

"En primer lugar, pedirle perdón a los familiares de Gabriel, a todos los familiares y a toda persona a la que haya podido hacer daño con mi acción", ha dicho sin dejar de llorar. "Quiero pedirle perdón también a mi hija y a toda mi familia, a todo el mundo al que haya podido sentirse mal por lo que yo hice. En general a toda España y espero que Dios me perdone", ha concluido.

La fiscal del caso, Elena María Fernández, ha asegurado que Ana Julia actuó de forma "cruel y a sangre fría" cuando asesinó al niño el 27 de febrero de 2018, tras haberlo llevado a la finca de Rodalquilar desde Las Hortichuelas, donde vive su abuela. Ha sostenido que usó una "fuerza desproporcionada" para asfixiarlo en un "acto único inmediato, en una secuencia única sin interrupciones". El ataque al niño fue "repentino e imprevisible, por su propia complexión natural y el desvalimiento de un niño de 8 años que pesa 25 kilos".

La representante del Ministerio Público se basa en la autopsia oficial practicada al cuerpo sin vida del niño para manifestarse contra la tesis que mantiene la acusación particular, que dice que existió ensañamiento. Los padres presentaron en el juicio un informe alternativo cuyos autores "emiten una opinión únicamente, una interpretación errónea y, con todos los respetos, osada, que solamente se justifica por un absoluto desconocimiento de la medicina forense", ha dicho tajante la fiscal al hacer referencia al informe pericial de parte, tras lo que ha instado al jurado a dar "credibilidad" a la versión de "los especialistas" sobre cómo quitó la vida Ana Julia Quezada a Gabriel Cruz.

La acusada, en la finca de Rodalquilar donde tuvieron lugar los hechos (Europa Press).

Por su parte, el abogado de los padres de Gabriel, Francisco Torres, ha pedido al jurado que no le tiemble el pulso porque estamos, ha subrado, ante "una sociópata auténtica". Ha asegurado que mató al pequeño "haciéndole sufrir" y ha asegurado, firme: "Va a matar a más niños, estoy convencido de que no es Gabriel el primer niño que mata". "Desconocemos si el móvil es solo económico, o si es odio absoluto a la madre del niño o si es que le estorbaba", ha añadido el letrado, quien ha mantenido su versión, a partir del informe médico alternativo, sobre una agresión prolongada al menor antes de que falleciera por asfixia.

"Hemos tenido que soportar que esto ha sido un accidente, y cuando eso pasa uno reclama ayuda", ha reiterado antes de afear que la acusada indicara que fumara o pintara en la finca de Rodalquilar durante las tres horas y 19 minutos que permaneció en el lugar de los hechos. La encausada "es una sociópata auténtica" que "no tiene el mismo derecho a respirar el mismo aire que respiramos nosotros". "Hay que apartarla de la sociedad", ha subrayado.

La defensa de Ana Julia Quezada ha modificado este martes su escrito de defensa, por el que inicialmente solicita una pena de tres años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave, de forma que, subsidiariamente, ha pedido que se tenga en cuenta una posible condena más gravosa, de entre diez y 15 años, por un delito de homicidio doloso. La defensa considera que concurren dos circunstancias atenuantes en la actuación de Ana Julia Quezada que rebajarían la pena impuesta y apunta a la atenuante de confesión, o alternativamente, confesión tardía de los hechos, así como a la atenuante de arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.

Ahora, el jurado popular deberá retirarse a deliberar sobre el objeto del veredicto, una serie de preguntas a las que tendrán que responder y sobre las que debe basarse su decisión sobre la culpabilidad o la inocencia de Ana Julia Quezada. Cuando emitan el veredicto, será la Audiencia Provincial de Almería la que dicte sentencia y decida la condena que se le impone a la autora confesa del crimen, para la que las dos acusaciones piden prisión permanente revisable por asesinato, mientras que la defensa pide que la condenen a tres años de prisión por homicidio involuntario.