¿Te han dado un golpe en el coche y el conductor se ha fugado? Esto es lo que hay que hacer

Aunque parezca digno de una serie o de una película de ficción, en muchas ocasiones el causante de un accidente de coche se da a la fuga… y la víctima se queda desamparada. Y más aún cuando no consigue identificar al infractor y no tiene un seguro a todo riesgo que cubra los daños. Este es el peor de los escenarios, pero incluso con el viento en contra hay esperanza. Te explicamos todos los pasos que tienes que dar para poder reclamar y recibir una indemnización, haciendo especial hincapié en el papel que jugará el Consorcio de Compensación de Seguros (CSS).

Intenta identificar al causante del accidente

El primer paso es intentar quedarnos con información del coche que ha causado el accidente. Evidentemente, la matrícula sería un dato clave, pero también vale el modelo, la marca o el color; además, si la situación lo permite, hacer una foto del vehículo infractor puede facilitar mucho las cosas a la hora de reclamar. Si lo anterior se antoja imposible, no está de más recurrir a la ayuda de los posibles testigos que hayan presenciado el accidente y pueden dar fe de ello. Además, puede haber cámaras en ese tramo de la carretera o calle.

Llama a las autoridades

Tras lo anterior, lo más adecuado es no mover el coche, cerciorarse de que los restos del accidente están intactos y llamar a las autoridades. Tanto la Policía como la Guardia Civil pueden levantar un atestado o un parte de accidentes que se pueden convertir en el punto de partida de la investigación para tratar de dar con el conductor fugado. El citado informe describirá, si es así, los cristales del suelo, las abolladuras o cualquier indicio; información clave a la hora de reclamar. Finalmente, hay poner una denuncia para que la investigación tenga a la víctima como parte personada.

Ve a un centro médico o a un hospital

Es recomendable ir a Urgencias para tener un parte de lesiones. Eso sí, tienes un plazo máximo de 72 horas porque a partir de entonces es complicado probar que los daños físicos son consecuencia del accidente.

El Consorcio de Compensación de Seguros (CSS)

Estos tres pasos hay que darlos tanto si hemos conseguido identificar al causante del accidente como si no. Llegamos a este punto, muchos se preguntarán quién se hará responsable de los daños causados si no tenemos un seguro a todo riesgo y no hemos logrado saber quién es el conductor fugado, pero sí hemos probado que el accidente no fue nuestra culpa. Es ahí donde entra en escena el Consorcio de Compensación de Seguros.

El CSS es una entidad pública a la que podemos reclamar por las lesiones sufridas y, en algunos casos, por los daños materiales del coche. Podemos hacerlo directamente, pero el Consorcio es bastante exigente con la documentación así que contar con la ayuda de un abogado no estará de más.

El Consorcio siempre se hará cargo de la asistencia sanitaria y de los daños personales del conductor y los ocupantes. La cosa cambia con los desperfectos materiales del coche: sólo se responsabilizará cuando las lesiones personales sean especialmente significativas y lo hará aplicando una franquicia variable, que será, como máximo, de 500 euros. Es decir, si reparar los daños cuesta menos de esa cifra, nos tendremos que hacer cargo nosotros.

En cuanto a las indemnizaciones, el CCS establece los siguientes límites:

70 millones de euros, como máximo, para cubrir los daños personales

15 millones de euros, como máximo, cuando se trata de daños materiales

Denunciar: ¿sí o no?

A la hora de dar este paso, conviene saber que tenemos varias opciones:

Denuncia: si hay lesiones físicas, las víctimas pueden denunciar para reclamar una indemnización. Si sabemos quién es el causante, tanto él como su compañía de seguros serán los responsables. Si desconocemos su identidad, el Consorcio responderá a la reclamación. Igual que en el caso anterior, hay un plazo: seis meses.

Vía civil: si hay daños materiales o corporales y hemos logrado localizar al conductor fugado, podemos denunciar por la vía civil. Tenemos un plazo máximo de un año desde el momento en el que se produce el accidente.

Vía penal: si hay daños materiales o corporales causados por un delito penal, es decir, conducir de forma temeraria, bajo los efectos del alcohol o de las drogas, etc.