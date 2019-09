Casado descarta la coalición con el PSOE y da por seguras las elecciones

El presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido este lunes de que la coalición con el PSOE es imposible "cuantitativa" y "cualitativamente" y ha dado por prácticamente segura la convocatoria de nuevas elecciones, que, según ha dicho, es lo que siempre ha buscado el líder del PSOE, Pedro Sánchez. "Él decidió dar el portazo, pero por nosotros no quedó (...). Estuvimos a la altura de las circunstancias", ha afirmado Casado en un desayuno informativo, en el que se ha hablado continuamente en pasado dando por zanjada la investidura de Sánchez.

El líder de los populares ha recalcado que el presidente del Gobierno en funciones "jamás ha querido el apoyo del PP" como, en su opinión, ha quedado demostrado. "Esa soberbia de pedir la abstención por nuestro bien, al final ha tenido un recorrido negativo para Pedro Sánchez", porque "todo el mundo ha visto que ha jugado con los españoles y que quería seguir de presidente en funciones con un presupuesto a su servicio para financiar la precampaña electoral, sea desde un helicóptero o desde la tribuna del Consejo de Ministros", ha afirmado.

Antes de presentar en el desayuno al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado que este martes se conocerá si finalmente habrá otra sesión de investidura o si las mesas de negociación convertidas en un "ring" entre el PSOE y Podemos han dado paso a un entendimiento o si, como Sánchez quería desde el principio, habrá unas elecciones que "son exclusivamente de su responsabilidad".

Ha eludido así cualquier responsabilidad en la convocatoria de elecciones por parte del PP, que a diferencia de los socialistas ha mantenido una posición "responsable", "generosa" y "siempre dispuesta al diálogo". El PP ha ofrecido "todas las facilidades para que este bloqueo se pueda solucionar", ha asegurado Casado, que ha reiterado que la abstención de su partido era insuficiente para investir a Sánchez y que había otras sumas posibles para ello.

En cualquier caso, ha subrayado que "cuando se toca una puerta no hay que aporrearla o verter un cubo de basura encima" y que Sánchez no ha llegado ni a ofrecerles la gran coalición que le ofreció el PP en 2015. "El problema es que jamás le ha interesado ningún tipo de acuerdo con el PP", ha insistido y ha añadido que, en contraste con lo ocurrido entonces, él se ha sentado cuatro veces con el presidente del Gobierno en funciones. En total, ha dicho, seis horas de reuniones en las que ofreció a Sánchez once pactos de Estado, además de acordar los presupuestos generales, a los que no ha recibido ninguna respuesta.

Estas declaraciones llegan tras la entrevista en 'ABC' de este domingo en la que el líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijoo, apostaba por una 'gran coalición' entre el PP y el PSOE.