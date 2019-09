Facebook lanza un servicio de citas para competir con Tinder

Los gigantes tecnológicos siguen acaparando el mercado, adquiriendo compañías y aplicaciones de terceros y ofreciendo más servicios para intentar monopolizar la atención… y los ingresos por publicidad. En el caso de Facebook, el último paso en esta continua expansión es una pestaña de citas dentro de su aplicación que presenta competencia directa a Tinder, Meetic o Badoo, aunque su objetivo, según la compañía de Mark Zuckerberg, es el de servir para establecer relaciones más duraderas y significativas. De momento solo está disponible en EEUU y otros 19 países, pero se estima que llegará a Europa a principios de 2020.

Así luce la nueva pestaña Facebook Dating, disponible en Europa a partir de 2020 (Facebook).

La diferencia con las clásicas aplicaciones para ligar se aprecia desde el inicio: no se trata de deslizar el dedo y darle al botón de match como si no hubiera un mañana, ya que los usuarios de Facebook Dating tienen que acceder a cada perfil antes de poder mostrar su interés en alguien o enviar un mensaje. De hecho, y aquí está uno de sus puntos más controvertidos, el interés mutuo no es necesario para que cualquiera pueda iniciar una conversación.

El algoritmo de la empresa selecciona las coincidencias o 'matches' en función de la ubicación, junto con las preferencias e intereses que has mostrado en tu perfil de Facebook, además de los eventos a los que asistes, los grupos a los que perteneces y otros factores no especificados por la compañía. El servicio es totalmente optativo, de hecho requiere crear un perfil específico, solo está disponible para personas de 18 años o más y nunca serás emparejado con tus amigos (pero sí con amigos de amigos, a no ser que desactives esa opción).

Un elemento clave para ayudar a la gente a encontrar pareja a través de Facebook Dating será Instagram, también propiedad de Facebook. Por eso, el nuevo servicio permite incluir fotos de tu perfil de Instagram dentro de tu perfil de Dating. Para finales de año, los usuarios también podrán añadir directamente sus stories. Otra de las funciones más sorprendentes de este nuevo servicio se llama Secret Crush y permite a los usuarios crear una lista de hasta nueve amigos (o seguidores de Instagram) en los que tienen interés amoroso, para ser emparejados si ese interés es correspondido.

"Creemos que es increíblemente importante ir donde está la gente y permitirles llevar todas estas diferentes redes y tipos de contenido en un mismo sitio”, explica Fidji Simo, vicepresidente de Facebook. Y ahí está una de las razones por las que Facebook Dating no es una aplicación independiente, sino una pestaña más como Marketplace o Watch. Lo que busca Facebook es aumentar el tiempo que pasan los usuarios en la red social ofreciendo una mayor variedad de servicios.

El gran talón de aquiles de Facebook, la privacidad, es la principal preocupación entre su decreciente número de usuarios. De ahí que hayan decidido que haya que crear un perfil específico para Dating y que el hilo de mensajes vaya por separado al del perfil principal.

Según la empresa, ninguna de las actividades en Dating será utilizada para mostrar publicidad, ni compartirá con terceros ese tipo de datos, más sensibles que los que figuran en los perfiles tradicionales. Sin embargo, resulta difícil confiar en una compañía que ya ha fallado en varias ocasiones en ese sentido. La última, la semana pasada, cuando la web TechCrunch reveló que más de 419 millones de números de teléfono de usuarios de Facebook de Estados Unidos, Reino Unido y Vietnam se almacenaron en un servidor que no estaba protegido por contraseña.