'Gracias por guiarme': el emotivo recuerdo de Ricky Rubio a su madre fallecida

"Gracias por guiarme. Te quiero, mamá", con estas emotivas palabras dedicaba Ricky Rubio a su madre la espectacular victoria y éxito que protagonizó este domingo en la final del Mundial de Baloncesto. El joven de 28 años se alzó junto a sus compañeros con la Copa del Mundo, además de ser proclamado como mejor jugador del campeonato. Desde el principio tenía muy claro a quién le dedicaría este triunfo: a su madre que falleció hace tres años por un cáncer de pulmón, quien por entonces solo tenía 56 años.

Ricky Rubio, abrazando la copa del Mundo de baloncesto (Getty Images).

En su cuenta de Twitter compartió una imagen de él con una mano alzada hacia el cielo en memoria de su madre junto a un mensaje en catalán: "Gracias por guiarme. Te quiero, mamá".

Un emotivo recuerdo que también tuvo presente en una rueda de prensa tras la victoria de este domingo: “Perdí a mi madre hace tres años. Ella me empujaba cada día para que sacase lo mejor de mí. Sé que no hay nadie en este mundo que me quiera más que ella. Aún me guía cada día. Incluso aunque no está aquí, la puedo sentir”.

Tona, que así se llamaba su madre, falleció cuando tenía 56 años y después de llevar los últimos cuatro años luchando contra la enfermedad. A raíz de su muerte, creó la Fundación Ricky Rubio, a través de la cual el jugador ayuda a niños con problemas económicos y crea programas de concienciación sobre el cáncer de pulmón.

Sin duda, este 15 de septiembre ha sido un día que el jugador jamás olvidará por los triunfos conseguidos: el base de España se hizo también con el título de mejor jugador del Mundial de China. Rubio volvió a ser el máximo anotador de España en la final al anotar veinte puntos ante Argentina, con lo que encadenó su cuarto partido consecutivo en el Mundial con 19 o más puntos, que era su tope con el equipo nacional antes de llegar a China.