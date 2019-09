Marine Le Pen y su pareja confirman su separación tras diez años de relación

La líder de Agrupación Nacional francesa, Marine Le Pen, se ha separado del que ha sido su pareja durante una década, Louis Aliot, dirigente y cabeza visible de su partido, quien ha confirmado en la prensa los rumores que llevaban meses en los mentideros políticos. Le Pen no ha tenido una vida sentimental fácil: antes de Aliot vivió dos matrimonios fallidos a los que ahora suma esta nueva separación.

Louis Aliot ha sido compañero sentimental de Marine Le Pen durante una década (Cordon Press).

Aliot, diputado de la Agrupación Nacional (RN en sus siglas en francés) y candidato a la alcaldía de Perpiñán en las elecciones del próximo mes de marzo, oficializó la separación en declaraciones publicadas este jueves por el diario 'L'Opinion'. "Es algo que le pasa a uno de cada dos matrimonios", explicó este abogado de 50 años, que quiso dejar claro que "políticamente seguimos en la misma línea. La he apoyado siempre. Soy y seguiré siendo marinista".

Marine Le Pen y Louis Aliot eran pareja desde el año 2009, si bien no se habían casado ni vivían juntos, aunque sí tenían propiedades en común y pasaban temporada bajo el mismo techo. Aliot, siempre se mantuvo en un discreto segundo plano para no robar ni un ápice de protagonismo a la líder política. Y ello a pesar de que uno y otro han sido los grandes impulsores de la llamada "desdemonización", la estrategia para limpiar la imagen de la RN que iba aparejada a la del fundador, y padre de Marine, Jean-Marie Le Pen. Se trataba de convertirlo en un partido que no asustara al grueso del electorado francés.

Cuando en 2011 Marine Le Pen tomó las riendas de la formación, que entonces se llamaba Frente Nacional (FN), Louis Aliot, afiliado desde 1990, se convirtió en vicepresidente, un puesto que mantuvo hasta marzo de 2018. Según 'L'Opinion', más que una ruptura se trata de un alejamiento. Sus respectivas circunscripciones están en los dos extremos de Francia a 1.000 kilómetros de distancia: en el sur junto a la frontera española para él, en el norte junto a Bélgica para ella.

Marine Le Pen besa a su pareja, Louis Aliot, en una foto que ella misma colgó en su perfil de Twitter en 2014 (Twitter).

Los medios franceses recalcan que la pareja se ha separado con la misma discreción con la que ha vivido su relación. De hecho, Marine Le Pen no ha hecho declaraciones ni existe un comunicado oficial. La líder de la ultraderecha se casó por primera vez a los 29 años, antes de despuntar en la política, y tuvo tres hijos en un año: tras el nacimiento de su hija Jehanne se quedó embarazada de gemelos, sus hijos Luois y Mahilde. Posteriormente tuvo un breve matrimonio frustrado con Enric Lorio, otro destacado cargo dentro del Frente Nacional. A su historia se suma ahora la ruptura con Aliot.