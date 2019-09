Un niño de 13 años ayuda a resolver la misteriosa desaparición de una mujer hace casi tres décadas

La Policía Montada de Canadá llevaba investigando la misteriosa desaparición de Janet Farris desde 1992. La mujer se dirigía en su coche a una boda en la Columbia británica, cuando su rastro se desvaneció. Su familia siempre pensó que había tenido un accidente de coche en su camino a la celebración, pero no se hallaron restos ni de ella ni del vehículo en el que viajaba. Hasta ahora. Max Werenka, de solo 13 años, ha intervenido providencialmente: dijo a los agentes que había visto un coche sumergido en el lago Griffin con un cuerpo sin vida dentro. Y resultó ser Janet, por lo que su familia puede, por fin, saber lo que pasó y enterrarla.

Este es el coche cuando lo sacaban del lago donde estaba hundido (Captura de un vídeo de Fox).

El chico se encontraba dando un paseo en barca con unos huéspedes que se alojaban en las cabañas que gestionan sus padres en Sherwood Park, en Alberta, cuando vio en el lago lo que le pareció que eran los restos de un coche. En ese momento, dio la alerta a la policía y dos agentes se personaron en el lugar para comprobarlo. No vieron nada y se marcharon de allí, pero a Max la idea no se le quitaba de la cabeza. "Me gusta cuestionarme las cosas", ha declarado a la prensa canadiense.

Ni corto ni perezoso, tomó su cámara GoPro y se adentró buceando en el lago. Grabó imágenes del vehículo sumergido, un viejo modelo de Honda Accord, y también registró en la grabación lo que parecía ser el cuerpo sin vida del conductor o conductora. Con el vídeo, se fue de nuevo a la policía y se lo mostró. En ese momento, no quedaron dudas, y los agentes se desplazaron con buzos y, tras comprobar que efectivamente el coche y el cuerpo estaban sumergidos, lo sacaron y pusieron fin a un misterio de 27 años.

Los buzos comprobaron que, efectivamente, Max no mentía (Policía Montada de Canadá).

Creen que Janet Farris se salió de la carretera tras perder el control de su coche al tratar de esquivar a un animal que se cruzó en su camino o por alguna otra razón, lo cual será difícil de determinar dada la gran cantidad de tiempo transcurrido desde el accidente. El caso es que el volantazo la sacó de la carretera e hizo que el coche acabase en el fondo del lago, donde la tenacidad de un niño de solo 13 años ha permitido que fuera encontrado casi tres décadas después.

El hijo de Janet, George Farris, que tiene 62 años, ha contado a la televisión pública canadiense que lo peor "ha sido no saber nada en todo este tiempo". "Nosotros habíamos asumido que ella debió salirse de la carretera porque se quedó dormida o para evitar un accidente o algo así", pero el hecho de que no hubiera rastro alguno atormentaba a la familia, que ahora siente alivio. "Es una situación triste, pero haberla encontrado al fin es el mejor de los resultados posibles", ha explicado George.