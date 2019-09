Susana Díaz anuncia que está embarazada de una niña

La expresidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE en la comunidad autónoma, Susana Díaz, ha sorprendido con el anuncio de una buena noticia: está embarazada de una niña que nacerá el año que viene. De este modo, amplía la familia después del hijo que dio a luz hace ya cuatro años, en 2015, y que se llamó como su padre, José María. En una entrevista posterior en Telecinco, Susana Díaz se ha mostrado feliz y ha explicado que se encuentra en el cuarto mes de embarazo .

Susana Díaz ha confesado que siempre ha querido tener otro hijo (Gtresonline).

La feliz noticia la ha dado a divulgado la propia Susana Díaz a primera hora en su cuenta, donde muchos la han felicitado y le han deseado lo mejor:

Quiero compartir con vosotr@s una buena noticia. Nuestra familia aumenta. El año que viene llegará una muy esperada hija y hermanita. Ya estoy deseando ver su carita y la de mi pequeño Jose cuando la vea. Feliz!! 🥰 — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) September 10, 2019

La líder política, que tiene 44 años, ha confesado que se trataba de "un sueño", que ella deseaba volver a quedarse embarazada porque le encantan los niños. Al mismo tiempo, ha expresado que ya es una "mamá mayor". "Ya lo era con José y con la pequeña lo voy a ser más", ha indicado. Todavía no tiene nombre decidido para la niña ya que, actualmente, en su casa se encuentran en la fase de convencer a su primogénito de que viene un bebé... una idea no siempre fácil para los más pequeños.

Susana Díaz ha expresado que espera no tener que afrontar embarazada una campaña de elecciones generales: "En mi anterior embarazo ya hice dos campañas, las mías y las municipales, y ojalá que ahora no, porque haya sensatez y dejen a Pedro Sánchez gobernar cuanto antes para que este país no tenga que volver a pasar por una situación así".

Susana Díaz posa junto con su hijo mayor y su marido, José María Moriche, en la feria del Rocío de este año (Cordon Press)

Díaz, casada con José María Moriche desde 2002, tuvo a su primer hijo el 30 de julio de 2015 en el hospital público Virgen de Valme, en Dos Hermanas (Sevilla). Nacida en el sevillano barrio de Triana en 1974, es licenciada en Derecho por la Universidad hispalense y diplomada el Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo. Fue la primera mujer en ocupar el puesto de presidenta de la Junta de Andalucía entre 2013 y 2019, y ahora es la principal líder de la oposición en la comunidad autónoma.