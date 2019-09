Jornada clave en el juicio a Ana Julia Quezada por el crimen del pequeño Gabriel

La acusada por el crimen de Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, declara en la jornada de este martes después de que durante la primera sesión del juicio se constituyera el jurado y las partes presentaran sus informes. Aunque su letrado, Esteban Hernández Thiel, señaló que era de esperar" que conteste a todas las preguntas que se le formulasen durante la jornada, finalmente ha optado por no contestar al abogado de la acusación. Hernández, quien ha asegurado no haberse percatado del cambio de aspecto de su patrocinada ante el juicio, ha confiado en que el procedimiento "se lleve a cabo con garantías" y que el juicio avance con normalidad, si bien la alteración en el calendario inicial podría introducir este martes una sesión de tarde, según ha apuntado por otro lado el abogado de la acusación particular.

por su parte, el abogado de los padres de Gabriel, Francisco Torres, ha llamado la atención sobre el testimonio de los agentes de la Guardia Civil, que también se prevé que tendrá lugar hoy, y ha tildado de "fundamentales" las conclusiones que se obtengan de la pericial médica que han presentado en base a la cual agrava las pretensiones de la Fiscalía, puesto que según ha defendido, de la misma se desprende que el menor habría sido agredido durante cerca de una hora antes de que Quezada le diera muerte asfixiándolo con sus manos.

Por su parte, el letrado de la acusada, Esteban Hernández Thiel, ha reiterado el "arrepentimiento" de Quezada, que "está patente en la declaración que presta ante la Guardia Civil inicialmente", y ha señalado su discrepancia "en función de la forma de selección que se ha hecho" del jurado. "La ley no es demasiado clara al respecto, pero la costumbre es otro estilo", ha dicho antes de aclarar que se ha formulado una protesta al respecto.

Para la sesión de este martes está previsto que, además de la acusada, presten declaración como testigos a puerta cerrada los padres de Gabriel, su abuela y una prima del menor. Asimismo, se ha programado la declaración de otras seis personas, entre ellas la expareja de Ana Julia, su hija y algunos vecinos de la zona de Las Hortichuelas donde desapareció el menor el 27 de febrero de 2018.

El abogado de la familia del pequeño Gabriel Cruz ha considerado que esta segunda jornada será "la más larga y también la más dura". La declaración de los padres de Gabriel, así como la de la abuela paterna del menor y la de una prima menor de edad, se realizarán a puerta cerrada después de que la juez Alejandra Dodero estudiara un informe del Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA) y accediera, de forma parcial, a la petición de la acusación particular de cerrar el acceso a la sala durante la vista.