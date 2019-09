Nuevas funciones y características de Android 10, una actualización a cámara lenta

Android 10 ya está aquí... solo para los Pixel de Google. Si tienes cualquier otro teléfono Android (excepto un Xiaomi Redmi K20 o un One Plus 7, que también han recibido la actualización), tendrás que esperar unos meses, ya que cada marca de móviles tiene que adaptar las nuevas funciones del sistema operativo a sus terminales. Los 'smartphones' de fabricantes como Samsung, LG, Huawei o Motorola deberían recibir la actualización del firmware en los próximos meses pero, como hemos visto en otras ocasiones, podría pasar casi un año hasta que los teléfonos más antiguos puedan instalar Android 10.

Algunas de las nuevas funciones de Android 10, según aparecen en la web de Google (Google)

Sea como sea, más tarde o más temprano, las novedades del nuevo sistema operativo de Android estarán al alcance de todos y aquí te contamos algunas de las más relevantes.

Navegación por gestos

Es el cambio más importante implementado en esta actualización, pensado para utilizar el móvil con una sola mano. Ahora, además del clásico sistema de navegación predeterminado de tres o dos botones de Android, hay disponible una barra de gestos con controles muy similares a los del iPhone. Puedes configurar la sensibilidad (muy aconsejable, para no acabar llamando a quien no debes sin querer) y, si no te convence, volver a los botones que todos conocemos. Aquí tienes algunas de las nuevas opciones:

-Deslizar el dedo desde abajo hacia arriba te llevará a la página principal

-Deslizar el dedo desde abajo hacia arriba y mantenerlo abrirá el menú Recientes. Una vez abierto, deslizar el dedo hacia los lados te permite cambiar entre las últimas apps abiertas.

-Un deslizamiento rápido desde la pantalla de inicio abre el cajón de aplicaciones.

-Para lanzar Google Assistant, debes deslizar el dedo desde las esquinas inferiores de la pantalla hacia el centro.

-Para volver atrás, bastará con deslizar el dedo desde el lado izquierdo de la pantalla hacia abajo, como si pasaras la página de un libro.

-Si deslizas el dedo hacia arriba, la app que tengas abierta se cerrará.

Modo oscuro

Es una de las características que los usuarios de Android llevan solicitando con más insistencia desde hace años. Después de que varios desarrolladores añadieran un tema oscuro a sus respectivas aplicaciones, Google ha incluido por fin un modo oscuro para todo el sistema en Android 10.

Puedes activar el modo oscuro en Ajustes > Pantalla > Tema oscuro, o tocando la tesela de ajustes rápidos en la pantalla de notificación de Android.

Bienestar digital

Con Android Pie, muchos usuarios empezaron a utilizar los temporizadores que Google había implementado para monitorizar la actividad que hacían de sus aplicaciones favoritas. Ahora, esta característica se expande con Enlace familiar, donde los padres pueden controlar las actividades de sus hijos en lugar de tener que instalar o abrir una aplicación independiente.

Otra nueva función, llamada Modo Focus, permite seleccionar las aplicaciones que más te distraigan y pausar todas las notificaciones que provengan de ellas, una manera fácil y rápida de evitar distracciones y concentrarte en lo que estás haciendo.

La respuesta inteligente también ha mejorado y ahora funciona en las principales apps de mensajería y con los enlaces que recibas. Por ejemplo, si alguien te envía una dirección, Smart Reply mostrará un botón para abrir Google Maps como una de las opciones.

Privacidad y seguridad

Android siempre ha estado por detrás de iOS en términos de gestión de permisos. Ahora parece estar poniéndose rápidamente al día con el lanzamiento de Android 10, añadiendo un nuevo gestor de permisos con mejores controles.

Además de eso, también aparecerá un cuadro de diálogo de permisos de ubicación actualizado cuando una aplicación solicita la ubicación del dispositivo. En lugar de conceder a la aplicación acceso total o parcial, hay una nueva opción que sólo permite el permiso mientras la aplicación está abierta. Este cambio desactiva la capacidad de la aplicación de comprobar la ubicación del dispositivo en segundo plano cuando está cerrada.

En lugar de esperar a que los fabricantes introduzcan las actualizaciones de Android, ahora Google puede enviar parches de seguridad y corrección de errores a través de Google Play. Al recuperar el control, la compañía se asegura de que cualquier dispositivo que ejecute Android 10 o superior tenga las últimas vulnerabilidades corregidas tan pronto como se detecte un problema.