Caso cerrado 28 años después: resuelven el crimen de una joven gracias a un calcetín

Se dice que el diablo está en los detalles. En las pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas. Es lo que sucedió en el caso de la muerte de Denise Sharon Kulb, una joven de 27 años que apareció muerta en Filadelfia hace 28 años y cuyo asesinato no ha podido resolverse hasta hoy. El que fuera su novio, Dill Donahue, ha sido detenido acusado de su muerte tras revisarse las pruebas. Gracias a las nuevas tecnologías, se ha podido comprobar que un calcetín que apareció en su casa era del mismo par que otro que fue recogido en la escena del crimen.

Dill Donahue ha sido dentenido por un crimen cometido en 1991 (Captura de pantalla de la CBS).

Según cuenta 'The Washington Post', Dill Donahue, que convivía con Denise, había devuelto a la madre de la víctima casi todas sus pertenencias y su ropa. Sin embargo, conservó esa prenda que ahora ha resultado clave. "Decidió guardarlo por una razón", opina Anthony Voci, el supervisor de la unidad de homicidios de la Fiscalía de Filadelfia, aunque no está claro si lo hizo a propósito o porque simplemente se olvidó de él.

Donahue ya estuvo en el punto de mira de la investigación cuando se encontró el cadáver. Se sabía que la pareja había atravesado una crisis y, además, una hermana de Denise que trabajaba en un bar, dijo haberles visto discutir en la puerta del establecimiento. Fue la última vez que alguien la vio con vida. Después, nadie denunció su desaparición hasta que su cadáver fue encontrado en un descampado medio enterrado transcurrido casi un mes. Se encontraba en tal estado que costó identificarla.

Denise Sharon Kulb en una imagen de la época en la que fue asesinada (ABC).

No obstante, en aquel momento no había pruebas de ADN ni los métodos actuales, con lo que los investigadores no lograron reunir las pruebas suficientes para detenerlo. Aun así, el caso fue reabierto en 2015 y se revisaron todas las pruebas y testimonios. Una de las claves fue el cambio de versión de Donahue: en su momento había declarado que la última vez que vio a Denise fue el 18 de octubre de 1991, dos días antes de la fecha en la que otros testigos les recordaban discutiendo frente a un bar. Sin embargo, en 2015, admitió que entonces había mentido y que, efectivamente, la había visto después junto a un bar.

Reavivadas las sospechas, los investigadores comenzaron a estrechar el círculo en torno a él. Durante años interrogaron a sus conocidos y descubrieron que había contado detalles sobre el crimen que solo el asesino o un testigo podrían conocer. Pero la prueba definitiva fue el calcetín amarillo: los investigadores requieron la ayuda de la Universidad de Temple para, mediante las nuevas tecnologías, examinar la prenda. Los resultados demostraron que, no solo era idéntico al encontrado junto al cadáver, sino que pertenecía al mismo par.