La divertida sorpresa de Hannah y Darren: convocaron a sus invitados a un bautizo... ¡que acabó en boda!

Hannah Clayton y Darren Harding-Evans habían convocado a sus amigos y familiares al bautizo de su hija, Bryony, de 9 meses. Muchos de los asistentes creyeron que se trataba solo de esta celebración y desconocían lo que la pareja les había preparado como sorpresa. Estaban haciéndose fotografías con la pequeña cuando Hannah desapareció por unos instantes del lugar.

La feliz familia, abandonando la iglesia tras la doble ceremonia (Hannah Harding-Evans).

Todos se quedaron asombrados cuando vieron que aparecía por la parte de atrás de la iglesia… ¡vestida de novia! Según se recoge en dailymail.co.uk. Hannah, que tiene 29 años, se dirigió al altar junto a su abuelo al tiempo que las hijas del padrino cantaban el conocido tema de Elvis Presley, 'Can't Stop Falling In Love With You'. Muchos se emocionaron cuando vieron cómo intercambiaba los votos con Darren, de 39 años, en aquella iglesia en Wrexham, al norte de Gales.

Al preguntarle por la fecha elegida, Hannah respondía que “hemos estado juntos ocho años y comprometidos desde 2014, así que pensamos que era un momento tan bueno como cualquier otro”. Y contaba también que solo lo sabían algunas personas, incluidos los padres y las damas de honor, “ya que necesitábamos un poco de ayuda para organizarlo”. El padrino no lo supo hasta ese mismo día.

Sobre el momento tan especial de irse a la parte de atrás de la iglesia explicaba que decidieron que debía ser entonces porque uno de los amigos de Darren estaba sacando fotos a todos los presentes. En su camino al altar no recuerda nada porque estaba nerviosa: “Todo fue muy borroso, pero sé que estaban muy emocionados”.

La novia y su pequeña, en la prueba de los vestidos (Hannah Harding-Evans).

Darren, por su parte, apuntaba que pensaron en hacer algo reducido, pero todo fue creciendo y “terminamos con unos 70 invitados”. Habían visto casos similares, pero en los que los invitados pensaban que era un bautizo y realmente era una boda. Lo que ellos querían era cambiarse los trajes a mitad de la celebración.

La madre de Hannah, Sharon, que supo lo que iba a ocurrir tres semanas antes, se mostraba muy feliz por los dos. A partir de ahora, Hannah y Darren, que también tienen un hijo de cuatro años, piensan irse de luna de miel. Será más adelante en Tailandia.