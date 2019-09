La divertida idea de Edi, que ensayó su propuesta de matrimonio durante un mes sin que su novia se enterase

Quienes hallan seguido las aventuras de Edi Okoro en sus redes seguramente se hayan hecho la famosa pregunta de Jennifer López, "¿el anillo para cuándo?" Lo cierto es que este joven enamorado y decidido a dar el importante paso del matrimonio no sabía cómo afrontar el difícil reto de hacer la propuesta a su novia, Callie, ni cuál sería el mejor momento. Sin que ella se enterase, la ha estado rondando con el anillo durante un mes entero mientras hacía fotos y las colgaba en las redes. Una divertida aventura que ha terminado de la mejor manera posible: con un 'sí, quiero'.

Callie dijo 'sí' sin saber que su novio la había estado rondando durante un mes entero (Edi Okoro).

Edi deseaba que su propuesta fuera algo especial. Sin embargo, ha contado a la prensa inglesa que no es bueno haciendo planes y que prefiere improvisar. "Algunos organizan una 'flash mob', una comida elegante, o incluso preparan un cartel. No pude hacer esto porque 'Edi no planea'', dice. Estaba seguro de que si trataba de montar algo de esto su novia le terminaría pillando....

Lo soprendente es que Callie no se percatara de los juegos cada vez más osados que su chico realizaba con el anillo. Al principio comenzó haciéndose fotos con él mientras ella le daba la espalda, en las situaciones más variopintas: en la cocina de su casa, de turismo, mientras ella dormía... Las instantáneas resultan cada vez mas atrevidas."La idea era hacer más y más fotos en escenarios cada vez más arriesgados hasta que encontrase el momento perfecto o hasta que me pillara, en cuyo caso le haría propuesta", explica.

Las fotos que se hacía Edi eran cada vez más osadas... pero nunca le pillaron (Edi Okoro).

Edi llegó a poner el anillo en su joyero durante dos días enteros y hasta se lo depositó en las manos mientras dormía. Tras todo un mes de idas y venidas, finalmente no pudo postergarlo más y se enfrentó al delicado momento de ir de frente. En una publicación en Facebook aclara que Callie nunca le pilló, pero deja en suspenso la resolución de la historia. ¿Cómo y cuándo se lo pidió al final? "Es una historia para otra ocasión, estén atentos", bromea.