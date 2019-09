El Gobierno impulsará una tasa digital aunque no haya acuerdo en el G20 y la OCDE

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha afirmado que el Gobierno impulsará una tasa digital en España, en el caso de que no sea posible llegar a un acuerdo en el G20, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa (OCDE) o en la Unión Europea. Tras inaugurar en Santander el 33 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de Ametic, la patronal del sector de la industria tecnológica, la ministra ha declarado a los periodistas, que "es fundamental desarrollar un marco internacional para esta imposición digital", pero si no es posible un acuerdo en el G20 y en la OCDE "habrá que hacerlo a nivel europeo y si no nacional".

El Gobierno apuesta por aplicar la 'tasa Google' incluso sin acuerdo internacional (Getty Images).

La ministra ha afirmado que España no puede renunciar a una estructura "justa" de imposición digital, teniendo en cuenta que las empresas de la economía tradicional sí están pagando impuestos donde prestan sus servicios. Se ha referido al surgimiento de plataformas digitales, que "no tienen una estructura productiva que se adapte a los sistemas fiscales existentes", teniendo en cuenta que su valor añadido lo proporcionan los datos, por los que no se pagan impuestos donde se producen.

Esta tasa cuenta con el apoyo "muy amplio" de la sociedad, según la ministra, que ha recordado que el Gobierno ya propuso este impuesto sobre determinadas actividades digitales en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que fueron rechazados.

Preguntada por la posibilidad de aplicar un acuerdo similar al alcanzado entre EEUU y Francia, en el sentido de que este último país devolverá a las grandes empresas de internet estadounidenses la diferencia entre la tasa Google y la que se pacte en la OCDE, ha afirmado que el Gobierno está pendiente de ver cómo se desarrolla el trabajo a escala internacional antes de tomar una decisión al respecto.